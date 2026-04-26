Погода знову різко погіршиться: де чекати сильних заморозків і шквального вітру

В Україні 27 – 28 квітня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер і заморозки.

У більшості регіонів прогнозують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Негода дісталася Півдня: Одещину накрила пилова буря

У яких областях погіршиться погода?

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 27 квітня, більшість областей країни накриє сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, що відповідає I рівню небезпечності – жовтому.

Водночас західні області залишаться поза зоною цього небезпечного явища: там вітер буде значно слабшим і без штормових поривів.

Найбільш небезпечна ситуація прогнозується в ніч на 27 та 28 квітня. У цей період в повітрі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів. Через це оголошено II рівень небезпечності – помаранчевий. Особливо уважними варто бути мешканцям центральних, північних та частини східних областей, де температура може опуститися нижче нуля.

Негода не покидає Україну

У південних регіонах 27 квітня, а також на південному сході країни, прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту. Там температура може знижуватися до 0 – 5 градусів морозу. Це відповідає I рівню небезпечності (жовтому), однак навіть такі показники можуть становити серйозну загрозу для ранніх посівів, садів та городини.

Що означають ці рівні небезпечності?

Жовтий рівень небезпечності означає потенційно небезпечні погодні умови, які можуть ускладнювати повсякденне життя.

Помаранчевий рівень сигналізує про більш серйозну загрозу, зокрема ризики для інфраструктури, транспорту та сільського господарства.

Синоптики закликають громадян бути обережними, не залишати транспорт під деревами, уникати перебування поблизу рекламних щитів і ліній електропередач, а також враховувати погодні умови під час планування поїздок.

Коли очікувати потепління?

Негода в Україні збережеться щонайменше до кінця квітня, а погодні умови залишатимуться нестабільними. За словами синоптика Івана Семиліта, хмарність, дощі, подекуди мокрий сніг та поривчастий вітер визначатимуть погоду як упродовж цього, так і наступного тижня.

Він зазначив, що суттєвих змін у погодних умовах найближчим часом не очікується. Зокрема, періодичні опади прогнозують уже з 27 квітня. Температура повітря залишатиметься відносно низькою для цього періоду. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1…+8 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +9…+14 градусів.

Таким чином, погодна ситуація в Україні залишатиметься прохолодною та вологою щонайменше до 30 квітня.