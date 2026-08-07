Синоптикиня відповіла, яку негоду очікувати після сильної спеки

Наразі в Україні переважає слабкий вітер, який майже не впливає на спекотну погоду. Однак уже із 7 серпня через проходження атмосферного фронту синоптична ситуація зміниться.

Про це представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи можлива негода після спеки?

На початку поточного тижня вітер був досить слабким та змінних напрямків, тому повітряні маси були малорухомими.

Втім, уже з 7 серпня погодні умови почнуть змінюватися через проходження атмосферного фронту.

Завжди після такої спеки – багато теплого повітря, багато енергії в атмосфері. Відповідно, можуть бути досить інтенсивні грозові процеси,

– попередила Птуха.

Синоптикиня зазначила, що насамперед після хвилі спеки очікуються локальні грози, а також подекуди град і шквалисте посилення вітру. Тому українців закликають бути уважними до прогнозів і попереджень фахівців.

Про таку негоду синоптики вже попередили 14 областей України. На п'ятницю введено I (жовтий) рівень небезпечності у західних, північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Вже 8 серпня спад спеки прогнозують у північних та більшості центральних областях. Водночас на півдні та південному сході країни пригріє до +33 градусів.