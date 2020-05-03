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      Негода лютує: Київ, Житомирщину і Вінниччину засипало градом – фото, відео

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      В Україні випав град
      В Україні випав град / korotko.info

      Київ 3 травня накрила гроза з градом і сильними поривами вітру. Під столицею стоять десятки машин через мінімальну видимість. Окрім того, потужний град випав на Житомирщині та Вінниччині, де наробив чималих збитків.

      Про штормове попередження у неділю, 3 травня, повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики прогнозують до кінця доби шквальний вітер – 15 – 20 метрів на секунду. До обережності киян під час негоди закликали і в КМДА.

      До теми Київ і низку областей України накриють сильні грози

      На Оболоні місцеві жителі уже зняли на фото та відео затоплені зливою вулиці.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Україна #Київ #Оболонь #гроза #град

      Допис, поширений Tanya Pravik (@tanya_mishka)

       

      Тим часом, під Києвом, інформує PavlovskyNews у телеграмі, стоять десятки машин. Водії не ризикують рушати через погану видимість.

      Гроза під Києвом: відео PavlovskyNews

       

      Житомирщиною також уже пройшов сильний град, який випав у кількох населених пунктах. У соцмережах опублікували фото з села Видибор, де негода завдала збитків власникам земельних ділянок.

      град у Видиборі
      На Житомирщині випав потужний град / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО

      град у видиборі
      Негода наробила збитків у селі Видибор / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО
      град у видиборі
      Від негоди постраждали земельні ділянки / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО

      На Вінниччині теж вже зіткнулись з негодою. Окрім зливи, у регіоні випав і сильний град.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Погребище район "левада"

      Допис, поширений Підслухано в Погребищі (@pidsluhano_pohrebysche)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #03.05.2020#град#дощ#неочікувано

      Допис, поширений Данилюк Аліна (@daniliuk_alinka)

      Зверніть увагу! Через негоду 3 травня на Півдні та Сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      Поради щодо поведінки при шквальному вітрі:

      • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;
      • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
      • у разі сильного вітру варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
      • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними авто.

      гроза
      Як поводитись під час грози / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Житомира Вінниця Новини Києва
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