Негода лютує: Київ, Житомирщину і Вінниччину засипало градом – фото, відео

Київ 3 травня накрила гроза з градом і сильними поривами вітру. Під столицею стоять десятки машин через мінімальну видимість. Окрім того, потужний град випав на Житомирщині та Вінниччині, де наробив чималих збитків.

Про штормове попередження у неділю, 3 травня, повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики прогнозують до кінця доби шквальний вітер – 15 – 20 метрів на секунду. До обережності киян під час негоди закликали і в КМДА.

До теми Київ і низку областей України накриють сильні грози

На Оболоні місцеві жителі уже зняли на фото та відео затоплені зливою вулиці.

Тим часом, під Києвом, інформує PavlovskyNews у телеграмі, стоять десятки машин. Водії не ризикують рушати через погану видимість.

Гроза під Києвом: відео PavlovskyNews

Житомирщиною також уже пройшов сильний град, який випав у кількох населених пунктах. У соцмережах опублікували фото з села Видибор, де негода завдала збитків власникам земельних ділянок.



На Житомирщині випав потужний град / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО



Негода наробила збитків у селі Видибор / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО



Від негоди постраждали земельні ділянки / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО

На Вінниччині теж вже зіткнулись з негодою. Окрім зливи, у регіоні випав і сильний град.

Зверніть увагу! Через негоду 3 травня на Півдні та Сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Поради щодо поведінки при шквальному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;

на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними авто.



Як поводитись під час грози / Інфографіка 24 каналу