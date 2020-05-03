Негода лютує: Київ, Житомирщину і Вінниччину засипало градом – фото, відео
Київ 3 травня накрила гроза з градом і сильними поривами вітру. Під столицею стоять десятки машин через мінімальну видимість. Окрім того, потужний град випав на Житомирщині та Вінниччині, де наробив чималих збитків.
Про штормове попередження у неділю, 3 травня, повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики прогнозують до кінця доби шквальний вітер – 15 – 20 метрів на секунду. До обережності киян під час негоди закликали і в КМДА.
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На Оболоні місцеві жителі уже зняли на фото та відео затоплені зливою вулиці.
Тим часом, під Києвом, інформує PavlovskyNews у телеграмі, стоять десятки машин. Водії не ризикують рушати через погану видимість.
Гроза під Києвом: відео PavlovskyNews
Житомирщиною також уже пройшов сильний град, який випав у кількох населених пунктах. У соцмережах опублікували фото з села Видибор, де негода завдала збитків власникам земельних ділянок.
На Житомирщині випав потужний град / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО
Негода наробила збитків у селі Видибор / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО
Від негоди постраждали земельні ділянки / Фото з фейсбуку ЖИТОМИР-ІНФО
На Вінниччині теж вже зіткнулись з негодою. Окрім зливи, у регіоні випав і сильний град.
Зверніть увагу! Через негоду 3 травня на Півдні та Сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Поради щодо поведінки при шквальному вітрі:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;
- на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними авто.