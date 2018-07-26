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Негода у Дніпрі завалила деревами тротуари та залила місто дощами: фото

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Дніпро залило водою та завалило деревами тротуари
Дніпро залило водою та завалило деревами тротуари / Фото з соціальних мереж

Дніпро заливає водою після потужних дощів, які пройшли містом 26 липня. Окрім опадів, у місті вирував сильний вітер.

Жителі Дніпра публікують фото наслідків негоди, яка наробила лиха у місті. Так, на знімках видно, що у Дніпрі попадали дерева, заваливши тротуари і пошкодивши автомобілі. Окрім того, деякі райони місті залишилися без електропостачання.

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За прогнозами синоптиків, погода у Дніпрі зіпсувалася остаточно, і поліпшення ситуації в четвер і п'ятницю очікувати не варто. Так, 26 липня Дніпро надалі атакуватимуть зливи з громом і грозою. А в п’ятницю, 27 липня, погода у Дніпрі теж буде похмурою.

Негода у Дніпрі
У Дніпрі дерево впало на автомобіль

Негода у Дніпрі
Комунальники ліквідовують наслідки нагоди у Дніпрі
 

 

Просто летний дождик в Днепре... #dnipro #dpUA #dnepr #днепр

Допис, поширений Днепр - Украина (@dp.ukraine)

Дніпро затопило негода дощ
Затоплені дороги Дніпра

Негода Дніпро залило водою дощі опади
Автомобілі пробираються через затоплені вулиці Дніпра
 

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Стихійні лиха Новини Дніпра Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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