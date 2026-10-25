Сильна Україна нікому не потрібна: ми стали скалкою в дупі всіх глобальних гравців

Аналізуючи сценарії завершення війни за допомогою методології форсайту, експерти назвали цей сценарій "Глобальний ДНР". Про це пише Валерій Пекар.

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Українці самі винні?

Ми хочемо жити і не хочемо помирати. Хтось називає це неподобством, хтось ресентиментом, хтось непоступливістю у переговорах.

Україну звинувачують у тому, що вона сама спровокувала війну – своєю слабкістю чи, навпаки, наполегливістю у прагненні до ЄС і НАТО, своїми утисками російської мови, культури та УПЦ МП (живу в Києві, де мова і культура звучать вільно, подобається це вам чи ні), своєю неготовність терпіти авторитаризм і корупцію, своєю роллю у розвалі СРСР (яку Путін і чимало росіян вважають "найбільшою геополітичною катастрофою 20 сторіччя"), своєю неготовністю визнати себе зоною виключних російських інтересів та "молодшою сестрою".

Своїм демонстративним існуванням: ходила не в тому районі й не так вдягнена. Все це не має значення: якщо є хижак і жертва, привід знайдеться. Гляйвіц, підпал Рейхстагу та ФСБ-шний гексоген у російських будинках перед чеченською війною – тому свідчення.

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Давид перемагає Голіафа

Неготовність України капітулювати є скалкою в дупі всіх глобальних гравців. Вона доводить, що сильний не обов'язково перемагає слабшого, якщо слабший бореться за правду й захищає власне життя. Давид перемагає Голіафа попри вагову категорію та дорогий бронзовий обладунок.

Вага, гроші та сила не дорівнюють правді й перемозі. Звідси така ненависть Трампа й прагнення знецінити Україну розповідями про тисячу танків, які потонули в багнюці внаслідок помилки російського генерала. Нагадаю, що це українці викопали Чорне море, внаслідок чого там потонув крейсер "Москва", інакше цього б не сталося.

Знецінення нашої стійкості, бажання жити й неготовності здаватися не є для нас новиною. Такі голоси буде чутно зовні й зсередини. Україна, тим більше сильна Україна, нікому у світі не потрібна, окрім нас. (Насправді вона потрібна всім, але в цьому ще треба їх переконати.)

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"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу", – казала Голда Меїр.

І ще вона казала так: "Краще отримувати ноти протесту, ніж телеграми співчуття."

Нічого нового я не написав – ви це читали багато разів. Просто хотів, щоб ви ще раз задумалися.