Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 17 березня прокоментував те, що на горизонті знову з'явилися кораблі з Чорноморського флоту Російської Федерації.

Зверніть увагу Окупанти накрали води на 620 мільйонів гривень

В ОВА розповіли про загрозу з моря

Братчук наголосив, що ніхто не казав про зникнення загрози з моря. За його словами, щоб так сталося вони зроблять усе можливе. Перш за все речник ОВА згадав про сили оборони Одеси.

Нехай сунуться, ми їх просто вб'ємо,

– заявив Сергій Братчук.

Щодо сьогоднішніх подій, то представник ОВА назвав це демонстрацією та психологічним тиском на одеситів. Він додав, що вони не виявили доказів підготовки висадки російського морського десанту.

Братчук закликав не хвилюватися та пам'ятати, що Україна веде війну із жорстоким та цинічним ворогом. Речник ОВА також наголосив, що не потрібно заважати ЗСУ виконувати їхні бойові завдання. Про зміни ситуації будуть доповідати українські військові через потоплені ворожі кораблі та збиті літаки.

Звернення Сергія Братчука:

Арестович про спротив українців: дивитися відео