Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що громадянам нема чого переходити на білоруську мову. Ба більше, Лукашенко назвав Білорусь багатонаціональною країною та став на захист російської мови.

Лукашенко про мовне питання

Лукашенко вважає, що громадянам нема чого переходити на білоруську мову. Про це повідомляє Интерфакс-Запад.

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Водночас Лукашенко наголосив, що його політичні опоненти нібито планують запустити "повзуче знищення російської мови" у країні.

У цьому прекрасному (Гродненському – 24 канал) регіоні люди розмовляють білоруською, російською, польською, литовською, українською. Нам пропонують повзуче знищення російської мови. Мовляв, за тиждень перейдемо на білоруську. Навіщо? Нехай люди говорять тією мовою, якою хочуть. Так було завжди,

– заявив Лукашенко.

Він також заявив, що "ні в якому разі не можна допустити міжнаціональної ворожнечі", назвавши Білорусь багатонаціональною країною.

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Зауважимо, що у Білорусі російська мова офіційно має статус державної нарівні з білоруською. А понад 80% громадян країни у всіх сферах життя використовують російську.

У російськомовних школах навчається понад 75% учнів, а у середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ і державних ВНЗ республіки викладання російською мовою складає майже 90%.