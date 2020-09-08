В Офісі Президента прокоментували побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. У Зеленського зазначили, що поки немає достатньо даних, аби вважати, що Балуха побили через політичний мотив.

Проте всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема, політична, інформує пресслужба Офісу Президента.

До теми Володимира Балуха побили невідомі: він у лікарні в тяжкому стані

В Офісі Президента зазначили, що стурбовані інформацією про напад та вимагатимуть від Нацполіції швидкого та повного розслідування злочину.

Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

Крім цього, в Зеленського наголосили, що вуличне насильство в Україні досягло загрозливого масштабу. Тому відомство очікує від правоохоронців відновлення порядку на вулицях.

До слова, 7 вересня була річниця звільнення деяких політв'язнів з російського полону.

Побиття Балуха: що відомо

Вночі 8 вересня Балуха сильно побили невідомі у Києві. Про побиття повідомив колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

Політв'язня знайшли тільки вранці. Він перебуває у лікарні. У нього зламані рука та ключиця.

Нардеп Микола Княжицький з посиланням на свідків розповів, що Балух святкував день народження товариша. Поруч нібито перебувала компанія, яка спілкувалася російською. Тоді колишн ій політв'язень зробив зауваження людям. Після цього його відслідкували і побили.

ій політв'язень зробив зауваження людям. Після цього його відслідкували і побили. У поліції заявили, що коли Балуха знайшли, у нього не було мобільного телефона та банківської картки.

Наразі Балуху роблять операцію.