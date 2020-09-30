Бойовики планують штрафувати за відсутність місцевої реєстрації автомобілів. З водіїв стягуватимуть суми, що можуть сягати 1800 гривень.

Бойовики вимагають реєстрацію у "МРЕВ ЛНР"

Окупанти вимагають, щоб весь транспорт на українській реєстрації зареєстрували у "МРЕВ ЛНР". Інакше – штраф. Таке рішення діятиме з 1 жовтня. Про це інформують "Новини Донбасу".

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Які суми штрафу:

За перше порушення – від 500 до 800 рублів (це еквівалентно 180 – 290 гривням);

(це еквівалентно 180 – 290 гривням); За повторне порушення – від 3 до 5 тисяч рублів (1 100 – 1800 гривень відповідно) або позбавлення права керувати автомобілем на термін від 1 до 3 місяців.

Раніше бойовики змінили правила перетину лінії розмежування

Зазначимо, що у вересні луганські бойовики ввели нові правила при перетині лінії розмежування. З 25 вересня виїжджати місцевим жителям через пункт пропуску "Станиця Луганська" можна не частіше, ніж один раз на місяць. Все начебто через погіршення епідемситуації.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу