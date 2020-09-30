Бойовики 30 вересня обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета поблизу Зайцевого. Ворожий постріл поранив українського захисника.

Воїн отримав осколкове поранення

Військового з осколковим пораненням доставили до лікарні. Про це повідомляє оперативно-тактична група "Північ" у фейсбуці.

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Як кажуть медики, стан здоров'я пораненого українського воїна – задовільний.

На місці події працює керівництво військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Зверніть увагу! За добу 29 вересня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню. Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюють українські воїни.

З 27 липня на Донбасі режим припинення вогню

Зазначимо, що з 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Про такий крок домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Проте бойовики часто порушують домовленості, відкриваючи вогонь в бік українських позицій. Українські віськові, натомість, на ворожі провокації не відповідають.

Дивіться на карті, де розташоване Зайцеве: