Обстріл на Донбасі: поранений український військовий
Бойовики 30 вересня обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета поблизу Зайцевого. Ворожий постріл поранив українського захисника.
Воїн отримав осколкове поранення
Військового з осколковим пораненням доставили до лікарні. Про це повідомляє оперативно-тактична група "Північ" у фейсбуці.
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Як кажуть медики, стан здоров'я пораненого українського воїна – задовільний.
На місці події працює керівництво військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
З 27 липня на Донбасі режим припинення вогню
Зазначимо, що з 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Про такий крок домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Проте бойовики часто порушують домовленості, відкриваючи вогонь в бік українських позицій. Українські віськові, натомість, на ворожі провокації не відповідають.
Дивіться на карті, де розташоване Зайцеве: