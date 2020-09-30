Упродовж доби 29 вересня на Донбасі бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюють українські воїни.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 30 вересня оприлюднили в пресцентрі Об’єднанийх сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Ситуація на Донбасі 29 вересня

Як підкреслюють українські воїни, упродовж 29 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку бойовиків.

Що відомо про поточну добу

Від початку 30 вересня по всій лінії зіткнення також спостерігається тиша. Українські захисники продовжують бути готовими до будь-яких змін оперативної обстановки.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром у майже 4 гектари неподалік Бобрового на Луганщині.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою,

– запевняють у штабі.

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Дивіться звіт пресцентру Об’єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 30 вересня: