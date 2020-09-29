На Донбасі протягом доби 28 вересня бойовики 5 разів порушили умови перемир'я. Постріли зафіксували неподалік Старогнатівки, Авдіївки та Шумів.

Українські військові продовжують дотримуватись умов перемир'я. Однак окупанти порушують його ледь не щодня. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Як минула доба на Донбасі

Зранку біля Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – зі станкового протитанкового гранатомета.

противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

ворог провокував військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля Шумів. Противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат та поранень внаслідок пострілів у лавах ЗСУ немає.

Яка ситуація зранку 29 вересня

На лінії розмежування – тиша, пострілів із боку противника не зафіксували. Однак в ООС наголошують, що ЗСУ готові реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії бойовиків.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного порушення вогню, який окупанти регулярно порушують. Проте 6 вересня бойовики вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув, ще один був поранений. Крім того, противник продовжує збільшувати мінні поля на Донбасі, а також розміщувати боєприпаси в житлових масивах.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу