"Слуга народу" проведе виїзне засідання поблизу зони бойових дій на Донбасі
Пропрезидентська фракція "Слуга народу" планує у період приблизно з 5 по 11 жовтня провести виїзне засідання на Донбасі.
Виїзне засідання "слуг народу" на Донбасі: деталі
Про це 26 вересня повідомив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.
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За словами парламентаря, виїзне засідання "слуг народу" на Донбасі пройде, по суті, в нульовій зоні (це фактично неподалік лінії розмежування, однак бойові дії з обох боків там відбуватися не мають – 24 канал).
Щодо термінів, то відбудеться воно орієнтовно наступного тижня (упродовж 5 – 11 жовтня).
Журналісти 24 каналу намагаються дізнатися в Арахамії більше подробиць і що є причиною такого кроку. Але на наші дзвінки він не відповідає.
"Слуга народу" та питання Донбасу
- Сьогодні до складу української делегації у мінській ТКГ входять три народних депутати від "Слуги народу" – Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова.
- Крім того, заступник голови фракціх Микола Тищенко напередодні увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін з питань Донбасу.