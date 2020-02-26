Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове: чому Аваков досі на посаді

Через високий антирейтинг голови МВС Арсена Авакова громадськість почала вигадувати конспірологічні теорії: нібито він спровокував протести в нових Санжарах. Але у списку підопічних Авакова і реальних справ вистачає: п'яні ДТП, обкрадання офісів, справи проти журналістів. Реформу МВС називають проваленою, але при цьому міністр на своїй посаді вже шість років.

Про те, що до розгону паніки причетні люди міністра внутрішніх справ писали багато активістів. У провокації сутичок у Нових Санжарах звинувачували людину депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви Сергія Чередніченка. Буцімто саме він почав поширювати фейки, що на Полтавщину везуть хворих людей.

Цікаво! Геть Авакова: під Офісом Президента проходить акція проти глави МВС – фото

Попри все, міністр в Нові Санжари поїхав як рятівник. За що сподівався отримав політичні бали, проте українці не повелися.

Міф про власну незамінність

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук назвали Авакова тимчасовим міністром. Довести свою незамінність і ефективність він мав розслідуючи резонансне вбивство Павла Шеремета. Міністр представив підозрюваних, але про брак доказів говорять не лише адвокати, але й Генпрокур.

Якщо попередній президент не позбувався міністра, бо той фактично контролював "Народний фронт", то Зеленський опинився у полоні створеного Аваковим образу власної всесильності, переконані експерти.

Аваков і його команда створив певний міф, що Авакова підтримує вся поліція Національна гвардія і неформальні об'єднання батальйони,

– повідомив громадський діяч Олег Рибачук.

Ще влітку Офіс Президента намагався послабити вплив міністра, забравши в нього з підпорядкування Нацгвардію. Сьогодні ж це питання зникло з порядку денного. Навесні в уряді планують звільнити кількох міністрів, та у цьому переліку досі немає Арсена Авакова. Натомість він продовжує нарощувати вплив і тим часом власним антирейтингом зменшувати і кількість симпатиків президента.

Що відомо про Арсена Авакова?Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ України 27 лютого 2014 року – після Революції Гідності.



Він очолював МВС протягом 5 років президентства Петра Порошенка і зберіг крісло міністра в новому уряді за президентсва Володимира Зеленського.



Після перепризначення Авакова Зеленський заявив, що міністр буде на випробувальному терміні. Новий прем'єр Олексій Гончарук розповів, що рішення залишити політика у новому уряді було одним із найскладніших. Проте Авакову чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.



Що цікаво, міністру МВС також приписують вплив на частину нардепів у парламенті. Йдеться про депутатську групу "За майбутнє", яку у парламенті називають групою "Коломойського – Авакова".



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу