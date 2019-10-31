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      Немовля, яке матір викинула з вікна 7 поверху, було здоровим і доношеним

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      У Білій Церкві 20-річна дівчина викинула своє немовля з вікна
      У Білій Церкві 20-річна дівчина викинула своє немовля з вікна / unsplash.com

      28 жовтня у Білій Церкві під балконом однієї з багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину. Виявилося, що її викинула з вікна 7 поверху сама матір.

      Відчувши пологи, дівчина замість того, щоб звернутися до медиків, вирішила приховати усе від рідних. Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

      Детальніше: На Київщині мати викинула новонароджену дитину з вікна 7 поверху

      Дівчина без відповідної медичної допомоги просто у ванній народила дитину. Дівчинка народилася живою і доношеною. Вона померла від падіння із висоти 7 поверху.

      Матір затримали, але наразі вона у лікарні. Запобіжний захід їй обиратимуть після завершення лікування.

      Зазначимо, що 20-річна дівчина уже має неповнолітню дитину.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва
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