Немовля, яке матір викинула з вікна 7 поверху, було здоровим і доношеним
28 жовтня у Білій Церкві під балконом однієї з багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину. Виявилося, що її викинула з вікна 7 поверху сама матір.
Відчувши пологи, дівчина замість того, щоб звернутися до медиків, вирішила приховати усе від рідних. Про це повідомили у прокуратурі Київської області.
Детальніше: На Київщині мати викинула новонароджену дитину з вікна 7 поверху
Дівчина без відповідної медичної допомоги просто у ванній народила дитину. Дівчинка народилася живою і доношеною. Вона померла від падіння із висоти 7 поверху.
Матір затримали, але наразі вона у лікарні. Запобіжний захід їй обиратимуть після завершення лікування.
Зазначимо, що 20-річна дівчина уже має неповнолітню дитину.