Ідея створення легендарного музичного фестивалю належить 4 приятелям – Джону Робертсу, Джоелу Розенману, Майклу Ленгу та Арті Корнфельду. Перші двоє хлопців тільки недавно стали випускниками престижних американських університетів. Обоє були доволі забезпеченими та хотіли створити власний бізнес.



Джон Робертс та Джоел Розенман – одні із засновників фестивалю / Колаж 24 каналу

Одного дня їм спала на думку ідея написати сценарій для свого телевізійного шоу. У ньому головними героями мали бути вони самі – бізнесмени-початківці. Кожна серія цього телесеріалу розповідала б про окрему нову скандальну ідею підприємців.

Відтак, недовго думаючи, молодики розмістили в декількох провідних газетах Нью-Йорка оголошення про пошук цікавих і головне – законних можливостей, у які б вони могли інвестувати свої численні статки.

На одне з таких оголошень і відгукнувся Ленг з Корнфельдом. Останні пропонували молодим бізнесменам інвестувати в студію звукозапису в містечку Вудсток, де в той час проживав сам Ленг.



Погодні умови на фестивалі не завадили відпочивальникам / Getty Images

Ідея переросла у щось масштабне

Новоспечені партнери впродовж довгого часу обговорювали ідею будівництва студії, допоки вона не переросла у щось масштабніше, і Ленг запропонував організувати музичний фестиваль. Він вже мав досвід проведення такої роботи.

Підтвердженням цього був організований ним музичний захід в травні 1968 року в Маямі. Тоді там виступили такі популярні зірки як Джиммі Гендрікс, Френк Заппа та Чак Беррі. За 2 дні проведення фестивалю, його відвідали близько 40 тисяч осіб.



Відомі музиканти – Джиммі Гендрікс, Френк Заппа та Чак Беррі / Колаж 24 каналу

Ідею Ленга підтримали одноголосно й негайно приступили до вирішення організаційних моментів. Передусім було необхідно знайти місце для проведення масштабного заходу.

Фермер врятував фестиваль

Спершу приятелі запланували провести фестиваль у самому Вудстоку, проте відповідного місця тут знайти не вдалося. Після цього організатори орендували парк поблизу, у місті Воллкілл.

Проте проводити захід заборонила міська адміністрація. Враховуючи те, що дату фестивалю вже було оголошено, нове місце довелося шукати поспіхом. Зрештою, надати в оренду свою земельну ділянку площею 240 гектарів запропонував фермер з містечка Бетел.

Попри протести місцевих мешканців, організаторам вдалося отримати необхідні дозволи та розпочати зведення сцени. При цьому вони запевняли місцеву владу, що очікують не більше ніж 50 000 відвідувачів заходу. Але сталося все зовсім по-іншому.

З комерційного заходу перетворився на безкоштовний

Продаж квитків на фестиваль "Вудсток", назву якого все-таки залишили, відповідно до першого планованого місця проведення, набирав темпів. Так, за короткий час вже було продано близько 186 тисяч вхідних квитків.

Окрім того, пізня зміна місця проведення спровокувала фінансові труднощі, тож організатори не змогли вчасно збудувати огорожу, а головне – найняти охорону. Так "Вудсток" з комерційного заходу перетворився на безкоштовний фестиваль, який могли відвідати всі охочі. Його почали рекламувати на радіостанціях під гаслом "Три дні музики та миру".

Запрошені виконавці

Фестиваль запланували розпочати 15 серпня. Серед 32 музичних виконавців тут були такі зірки як Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженіс Джоплін. Гурти Blood, Sweat and Tears, Nash and Young, Grateful Dead, The Who та Джиммі Гендрікс, виступ якого власне і закрив "Вудсток" 17 серпня.

При цьому багато відомих гуртів відмовилися від участі в заході, більшість з них згодом зізнавалися, що шкодують про таке рішення. Серед них, зокрема The Beatles, але відвідувачі все-таки змогли насолодитися кількома їхніми хітами, щоправда, у виконанні інших артистів.

Також відхилили запрошення гурт The Byrds. Вони вважали, що "Вудсток" нічим не відрізнятиметься від інших музичних фестивалів того літа. Згодом басист гурту Джон Йорк сказав, що вони просто втомилися від фестивальної сцени.

Багато інших відомих рок-музикантів вважали, що "Вудсток" – лише черговий музичний фестиваль. Зрештою на такий успіх і славу заходу не сподівалися й самі організатори події.

Відпочивальники кидали авто, щоб дістатися фестивалю

Про те, яка величезна кількість відвідувачів збирається на фестиваль, стало зрозуміло вже вранці 15 серпня, коли на трасах від самого Нью-Йорка в напрямку ферми утворилися кілометрові затори. Багато людей кидали авто і добиралися до сцени пішки.



Фестивальники залишали машини та добирались пішки / Фото Getty Images

Ситуацію ускладнив сильний дощ, який порозмивав дороги. Не кращими були й обставини на фестивальному майданчику. Тисячі відвідувачів перетворили землю на болотяне місиво.

Через затори вчасно дістатися до локації не могли й учасники "Вудстоку". У деяких випадках організаторам довелося навіть замовляти гелікоптери й доставляти зірок на сцену небом.

Близько пів мільйона відвідувачів

Усі несприятливі моменти не завадили сотням тисяч людей насолодитися виступами улюблених виконавців. У якийсь момент відвідувачів за приблизними підрахунками з'їхалось понад 450 тисяч.

Влада містечка була шокована такою кількістю охочих потрапити на фестиваль і навіть запропонувала власникові ділянки забезпечити нагляд за подією Національною гвардією. Проте організатори переконали не робити цього і дати відвідувачам спокій.

Перші інциденти на фестивалі

Попри рекордну кількість людей і сильні зливи, фестиваль пройшов надзвичайно мирно, що повністю виправдало лозунг заходу. Впродовж 3 днів зафіксували всього 2 смертельні нещасні випадки.

Перший – від передозування інсуліном. Другий – через наїзд на відпочивальника трактором, що сталося поза межами території проведення фестивалю. Враховуючи безконтрольне вживання наркотичних речовин, також зафіксували багато випадків передозувань, проте без летальних наслідків.

Загалом у натовпі панувало відчуття любові та миру, які так притаманні руху хіпі. Частина відвідувачів купалися оголені в найближчому озері, дехто в такому ж вигляді залишався ночувати просто неба, адже з наметами на фестиваль прибули далеко не всі.

"Вудсток" – як завершення епохи хіпі

Зрештою, "Вудсток" увійшов в історію культури як своєрідний завершальний масовий захід епохи хіпі. У 1970 році за його подіями вийшла однойменна кінострічка, яка вже 1971 року отримала премію "Оскар" за найкращий документальний фільм.

Важливо! У 2007 році журнал Rolling Stone включив "Вудсток" до списку 50 подій, які змінили історію рок-н-ролу.

Після оригінального "Вудстоку" в різних країнах світу почали проводити подібні або навіть ювілейні фестивалі присвячені "музиці та миру", проте досягти такого масштабу, як це було в США у 1969 році, більше нікому не вдалося.