Зібрати необхідну суму для порятунку людських життів не так вже й легко, адже проблема для світу не нова. Про нестачу продуктів харчування та питної води у країнах Африки та Азії відомо давно.

Небайдужі громадяни щораз допомагають пожертвами, не стоять осторонь і відомі особистості. Зокрема у 1985 році відбувся найвідоміший міжнародний захід, організований заради збору коштів для голодуючих – концерт Live Aid.

Пісня, що надихнула допомагати

Ірландський співак Боб Гелдоф у 1984 році побував у Ефіопії. Там він особисто побачив наслідки голоду, який охопив країну і від якого загинули тисячі людей. Невдовзі він повернувся в Лондон та разом із шотландським виконавцем Міджем Юром написав пісню "Do They Know It's Christmas?".



Стадіон у Філадельфії вмістив 100 тисяч глядачів / Фото Electric Factory Concerts

Сингл музиканти записали із гуртом, який виконавці самі назвали Band Aid. До нього увійшли найбільші британські та ірландські музичні зірки того часу. Композиція "Чи знають вони, що зараз Різдво?" відразу посіла перше місце британського чарту синглів та стала найбільш популярною за всю історію таких творів.

До кінця 1984 року кількість проданих копій становила понад 3 мільйони. Це дозволило музикантам зібрати на допомогу голодуючим 10 мільйонів доларів. Успіх цієї пісні та благодійні цілі надихнули на створення подібного синглу музикантів зі США.

Так у січні 1985 року світ почув пісню "We Are the World" написану Майклом Джексоном і Лайонелом Річі. Для її виконання також запросили відомих зірок США. Завдяки продажам музиканти зібрали на допомогу країнам Африки 44 мільйони доларів.

Пісню "Do They Know It's Christmas?" виконали на концерті Live Aid: дивіться відео

Масштабний благодійний концерт

Водночас Гелдоф із Юром вирішили примножити зароблені кошти та організували благодійний концерт. Вони озвучили свою ідею рок-музикантам, відтак взяти участь у ньому зголосилося набагато більше зірок, ніж очікувалося.

Загалом кількість учасників зросла до 70. Серед них були такі відомі виконавці: Елтон Джон, Пол Маккартні, Мадонна, Стінг, Браян Адамс, Мік Джаггер, Девід Бові, Філ Коллінз, Ерік Клептон, гурти Queen, Duran Duran, U2, The Who та інші. Концерт готували впродовж 10 тижнів, для його проведення організатори обрали 2 локації:

стадіон "Вемблі" у Лондоні;

стадіон імені Джона Кеннеді у Філадельфії, США.

Найбільший в історії благодійний рок-фестиваль розпочався у Лондоні опівдні 13 липня 1985 року. У Філадельфії музиканти вийшли на сцену трохи пізніше, з огляду на різницю в часі. Однак більшість виконавців виступали на обох локаціях одночасно.

Мік Джаггер і Девід Бові планували виконати дуетом одну пісню з 2 різних місць. Проте здійснити цей задум так і не судилося через серйозні проблеми із синхронізацією сигналу. Єдиний, кому вдалося заспівати на обох сценах – це учасник гурту Genesis Філ Коллінз.

Після свого виступу в Лондоні, музикант відразу подався в аеропорт, куди його доправив на гвинтокрилі відомий британський телеведучий Ноель Едмондс. Звідти Коллінз полетів у Філадельфію. У літаку він зустрів співачку Шер, яка від початку не брала участі у Live Aid, проте після приземлення спонтанно вирішила приєднатися до колег на сцені під час фінальної пісні.

Одним із легендарних виступів цього концерту став вихід Фредді Мерк'юрі в складі Queen. Ця частина фестивалю на відео й досі найпопулярніша серед доступних в мережі.

Виступ гурту Queen став одним із найпопулярніших на Live Aid: дивіться відео

Музиканти зібрали 150 мільйонів фунтів стерлінгів

Стадіон у Лондоні того дня вмістив 70 тисяч глядачів, у Філадельфії – понад 100 тисяч. Водночас відбувалася телевізійна трансляція фестивалю, яку мали змогу дивитися у 110 країнах світу. Кількість переглядів трансляції сягнула 1 мільярда людей. Загалом рок-зіркам, завдяки проведеному концерту, вдалося зібрати близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міжнародний благодійний концерт тривав впродовж 16 годин. Заключну частину лондонського концерту присвятили виступу Пола Маккартні. Організатори дуже сподівалися на те, що хоч один учасник легендарного The Beatles візьме участь. Втім саме Маккартні був чи не єдиним, хто постраждав від технічних неполадок. Упродовж 2 хвилин музикант виконував свою пісню Let It Be у вимкнений мікрофон.

Кожна з частин цього фестивалю завершилася піснями, які стали своєрідними гімнами поставленої цілі – допомоги голодуючим. У Лондоні зірковий гурт Band Aid виконав Do They Know It's Christmas?, а зібрані під лозунгом "USA for Africa" зірки у США заспівали We Are the World. Під час виконання лондонського синглу Пол Маккартні та Піт Таунсенд винесли ініціатора концерту, Боба Гелдофа, на плечах, вітаючи його з успішно втіленим задумом.



Музикантам вдалося зібрати 150 мільйонів фунтів стерлінгів / Фото Getty Images

Рок-зіркам вдалося не лише зібрати велику суму для допомоги країнам, жителі яких потерпали від голоду, але й привернути увагу урядів розвинених країн до цієї проблеми. Надихнувшись ідеєю міжнародного благодійного фестивалю, подібні концерти того дня відбулися також у Німеччині, Австралії та Японії.

Невдовзі Боб Гелдоф, завдяки своїм заслугам у проведенні благодійної акції, удостоївся нагороди від Єлизавети ІІ. Королева посвятила музиканта у лицарі. Водночас у 1995 році, на честь 10 річниці Live Aid в ефірах американського кабельного телеканалу VH1 та канадського музичного телеканалу MuchMusic транслювали десятигодинний, вже відредагований концерт.

Концерт Live 8

Через 20 років після успішного проведення міжнародного фестивалю, Боб Гелдоф вирішив організувати ще один благодійний концерт. Цього разу він назвав його Live 8, а учасниками стали країни "Великої вісімки".

Довідка. "Велика вісімка", або Group of eight – це міжнародне об'єднання передових країн світу. До складу G8 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія та Росія, яку формально виключили зі списку після окупації Криму 2014 року.

Основну частину масштабного заходу склали 10 концертів. У благодійному фестивалі 2005 року взяли участь 150 гуртів і 1250 музикантів з усього світу. Загальна кількість глядачів сягала 3 мільярдів, а квитки розповсюджувалися безкоштовно. Окрім музикантів до фестивалю долучилися відомі громадські діячі, політики та актори. Серед них – Білл Гейтс, Вілл Сміт, Бред Пітт, Девід Бекхем та інші.

У такий спосіб Боб Гелдоф мав на меті привернути увагу урядів країн G8 до проблеми бідності у світі, зокрема на Африканському континенті. Після багаторазових організацій благодійних акцій і завдяки небайдужості музиканта до таких глобальних проблем, Боб Гелдоф впродовж наступних років був двічі номінований на Нобелівську премію миру.