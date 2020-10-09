У Білорусі з 12 по 16 жовтня відбудуться військові навчання "Непорушне братство" – спільні з Росією. Загалом у них візьмуть участь понад 700 людей.

У них візьмуть участь контингенти держав – членів ОДКБ, повідомляє Міноборони Білорусі.

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А також оперативні групи Об'єднаного штабу та Секретаріату ОДКБ, поліцейські (міліцейські) сили та підрозділи міністерств з надзвичайних ситуацій.

Що таке ОКДБ? Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Країни мають намір залучити понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки, зокрема гелікоптери та безпілотники. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста будуть присутні на навчаннях як спостерігачі.

У ході навчань буде здійснюватися підготовка миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ. Крім цього, передбачене відпрацювання практичних дій підрозділів КМС ОДКБ в ході ведення операції з підтримання миру.

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