Українці поступово починають задумуватися над купівлею нерухомості, але експерти пропонують почекати з таким рішенням до наступного літа.

Тривалий та непередбачуваний карантин, як в світі, так і в Україні, призвів до кризового періоду. Все це вплинуло й на ринок нерухомості, якому на літо довелося впасти в анабіоз. Зараз будівництво починає відновлюватися, а люди все частіше задумуються про те, щоб придбати квартиру чи будинок. Читайте у матеріалі 24 каналу про те, як змінився попит на квартири в Україні та хто їх купує зараз.

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Чому українці поки не купують квартири

Коли в Україні карантин був у самому розпалі, українці не поспішали купувати нерухомість, що логічно. Експерти кажуть, що у кризові періоди у населення змінюється готовність витрачати кошти. Максим Орищак, аналітик "Центру біржових технологій" пояснює, що вперше з 2015 року реальні доходи населення зменшилися. Тому більшість українців змушені різати свої поточні витрати і відкладати на невизначений термін великі покупки.

При цьому, ринок нерухомості зберігає стабільну картину по портрету покупця: більшість молоді сім'ї до 35 років (51%). Слідом категорія населення, хто поліпшує житлові умови, у віковій групі 36-55 років (37%), і потім вже інвестори 40-55 років (12%), — каже Орищак.

Він додає, що зараз час покупця (такого покупця, у якого є значні накопичення для покупки живими грошима, без розстрочки і кредиту). Але якщо говорити про класичну схему придбання в кредит, то продавці не готові віддавати майно дешевше. Все міркують з точки зору, що ситуація з карантином тимчасова і ринок повинен відновиться, тому готові чекати кращих часів.

Вікторія Нерода, експертка ринку нерухомості, додає, що невизначеність у зв'язку з карантином і економічною ситуацією, змушують багатьох клієнтів відмовлятися від покупки квартири за 100% оплату її вартості, тому багато покупок здійснювали в розстрочку.

Експерти радять зачекати з купівлею житла до наступного літа / Фото Unsplash

Яка нерухомість користується попитом

Вікторія Нерода зазначає, що істотних змін у портреті покупців не відбулося. Як і раніше, велика частина покупців орієнтована на якісні проекти, так звані проекти нових форматів житла, будь-то в межах міста або передмісті. Наприклад, в Києві попитом користуються такі формати, як, наприклад, "місто в місті", багатофункціональні житлові комплекси з гарно розвиненою інфраструктурою.

"Що стосується передмістя, то купівельні переваги зосереджені, знову-таки на об'єктах нових форматів, таких як еко-комплекси, nature friendly-комплекси, в яких до 2/3 всієї забудовується площі відводиться під об'єкти інфраструктури та рекреацію, як природну, так і створювану забудовником", — каже Нерода.

Вона додає, що понад 50% попиту в Києві сконцентровано на об'єктах нових форматів. А в передмісті цей відсоток ще вище: можна говорити, що попит на такі об'єкти досягає 60%. Крім цього, за останні півроку попит потроху переорієнтовується на більш дорогі квартири і квартири середньої цінової категорії.

В Києві ситуація трохи інша: покупець шукає квартири по найбільш прийнятній ціні, орієнтуючись переважно на майбутню капіталізацію придбаної квартири, тому в Києві попитом користуються як малометражні квартири — до 30 квадратних метрів, так і двокімнатні — до 80 квадратних метрів), — говорить Нерода.

Експертка додає, що купівельний інтерес залежить від стадії готовності проекту: на початкових стадіях купуються в основному однокімнатні квартири, переважно як інвестиційна покупка, а коли готовність проекту сягає 50% і вище, тоді і зростає попит на більш дорогі квартири вартістю близько 1000 доларів за квадратний метр.

Також, активно зростає попит на трикімнатні квартири та таунхауси. Вікторія Погасій, директор по маркетингу житлового комплексу BASA City, зазначила, що з початку року попит на об’єкти економ-класу знизився як мінімум на 15%, а однокімнатні квартири зараз купують переважно як об’єкт для інвестицій.

"Окрім постійно високого попиту на однокімнатні квартири, як об'єкта для інвестицій, збільшилася кількість придбань дорожчого житла, що називається «для себе", — каже Погасій.

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Чи варто купувати нерухомість цієї осені

Експерти переконані, що про активні інвестиції в нерухомість, або зростанні іпотеці поки міркувати не доводиться. Максим Орищак додає, варто придивлятися до нерухомості, але без активних дій.

Через невпевненість в тому, наскільки криза зовнішня (це відносини США і Китаю в сукупності з пандемією) позначиться на таких країнах як Україна, можна припустити, що ціни все ж покажуть помірне зниження аж до літа 2021 року, — повідомив Орищак.