Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він переконаний, що в умовах повномасштабної війни артилерійських снарядів не може бути достатньо в принципі.

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Що думає військовий про нестачу снарядів

Українські військові відчувають дефіцит боєприпасів ще з першого дня повномасштабної війни.

"У ворога набагато більше металолому: бронетехніки, гармат та боєприпасів. Вони накопичували ці боєприпаси (протягом тривалого часу – 24 Канал), а в нас, на жаль, склади із боєприпасами вибухали", – зазначив військовий.

Пояснення: після першої російської агресії проти України у 2014 році спецпідрозділи Кремля провели низку успішних диверсій на українських складах зі зберігання боєприпасів. Найбільших втрат Збройні Сили зазнали від вибухів у Балаклії та Калинівці у 2017 році, коли ворогу вдалося завдати збитків Україні на 18 мільярдів гривень.

Тому, не зважаючи на перевагу України в контрбатарейній боротьбі, кількість боєприпасів у ворога ще й досі більша. Тому уявити, що в якийсь момент Сили оборони матимуть "достатньо" боєприпасів, наразі важко.

Поки є ворожі цілі, боєприпаси не лежатимуть, а будуть спрямовані у ворога. Поки є ворожі цілі, боєприпасів завжди не вистачатиме для того, щоб знищити усіх ворогів, яких ми бачимо,

– переконаний Назаренко.

Після війни Україна зможе перейти до накопичення боєприпасів на майбутні нагальні потреби. А зараз, оскільки боєприпасів фізично менше, ніж ворожих цілей, їх не може бути достатньо. З огляду на це, варто збільшувати вітчизняне виробництво цієї зброї та сподіватися на допомогу міжнародних партнерів.

Що говорять про нестачу боєприпасів посадовці