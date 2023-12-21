Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він переконаний, що в умовах повномасштабної війни артилерійських снарядів не може бути достатньо в принципі.
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Що думає військовий про нестачу снарядів
Українські військові відчувають дефіцит боєприпасів ще з першого дня повномасштабної війни.
"У ворога набагато більше металолому: бронетехніки, гармат та боєприпасів. Вони накопичували ці боєприпаси (протягом тривалого часу – 24 Канал), а в нас, на жаль, склади із боєприпасами вибухали", – зазначив військовий.
Тому, не зважаючи на перевагу України в контрбатарейній боротьбі, кількість боєприпасів у ворога ще й досі більша. Тому уявити, що в якийсь момент Сили оборони матимуть "достатньо" боєприпасів, наразі важко.
Поки є ворожі цілі, боєприпаси не лежатимуть, а будуть спрямовані у ворога. Поки є ворожі цілі, боєприпасів завжди не вистачатиме для того, щоб знищити усіх ворогів, яких ми бачимо,
– переконаний Назаренко.
Після війни Україна зможе перейти до накопичення боєприпасів на майбутні нагальні потреби. А зараз, оскільки боєприпасів фізично менше, ніж ворожих цілей, їх не може бути достатньо. З огляду на це, варто збільшувати вітчизняне виробництво цієї зброї та сподіватися на допомогу міжнародних партнерів.
Що говорять про нестачу боєприпасів посадовці
- Нещодавно суттєву нестачу боєприпасів у Силах оборони підтвердив генерал Олександр Тарнавський. За його словами, це стосується, зокрема, і снарядів радянського калібру. Через нестачу цього типу озброєння українська армія була змушена внести суттєві корективи у свої плани.
- У Міністерстві оборони розуміють цю проблему й уже пообіцяли, що у 2024 році витратять 175 мільярдів гривень на закупівлю ракет і боєприпасів. Також про пріоритет українського ВПК на виробництво боєприпасів говорили радник ОП Михайло Подоляк та директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
- Водночас держава обіцяє приділити суттєву увагу розвитку FPV-дронів, які можуть частково перекрити нестачу боєприпасів для Сил оборони. Так, Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024 році Україна виготовить мільйон FPV-дронів, а вже цього грудня місячна кількість їхнього виробництва сягне 50 тисяч апаратів.