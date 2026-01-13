Підозрюваному у держзраді Шуфричу знову продовжили запобіжний захід: захист невдоволений

13 січня суд вкотре продовжив запобіжний захід народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Він перебуватиме під вартою до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 мільйони гривень, що не вдовольняє адвокатів.

Запобіжку продовжили і його колишньому помічнику – домашній арешт до 13 березня 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Що відомо про справу Шуфрича?

У вересні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Шуфрича та його помічника.

Обох підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади. Окрім того, самого нардепа додатково звинувачують у державній зраді.

Після окупації Криму обвинувачені нібито організували перереєстрацію нерухомості за російським законом, а також уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували гроші росгвардії.

"Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на країну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв'ю, здійснюючи підривну діяльність проти України", – додали в Офісі генпрокурора.

Як писало Суспільне, 13 січня за Шуфрича мали внести заставу, але цього так і не зробили. Його адвокати намагаються зменшити її розмір. Кажуть, що сума непідйомна.

Розмір досить великий для нього, навіть враховуючи всі чутки про його значний матеріальний статок, як стверджує сторона обвинувачення. Проте наразі, знову ж таки, не є таємницею, що на нього були накладені персональні санкції РНБО в січні минулого року (2025 – 24 Канал), й всі його активи заблоковані. Є об'єктивна неможливість здійснювати будь-які фінансові операції,

— заявив адвокат Дмитро Савицький.

Він додав, що його підзахисний вже більше ніж 2 роки під вартою, не відвідує роботу та не отримує зарплатню, тому й не має грошей.

За словами сина Шуфрича, кошти на заставу наразі шукають.

Один із варіантів — допомога однопартійців Шуфрича.

Що ще відомо?