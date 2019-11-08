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      Невідомі напали на активіста в Києві: фото та коментар постраждалого

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      Невідомі напали на Олександра Лємєнова в Києві
      Невідомі напали на Олександра Лємєнова в Києві / Моя Київщина

      Жертвою атаки від невідомих став експерт в сфері антикорупційної політики, засновник неурядової організації Statewatch, а також член кадрової комісії в ГПУ Олександр Лємєнов.

      Чому на нього напали та з чим це може бути пов'язано – він особисто розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Потрібно терпіти цю ношу, яка в нас зараз є. І, вочевидь, це та ціна, яку ми маємо сплачувати за нову Україну", – запевнив Лємєнов.

      Як стався напад? Активіст розповів, що він зранку вийшов з дому о 7:45. "Десь посередині дороги між мої будинком та станцією метро на мене ззаду накинулися два чоловіки. Вони відразу почали бити в голову і заприскали мені очі газовим балончиком. Вочевидь, це той балончик, який згодом знайшли працівники поліції". – сказав Лємєнов.

      З чим може бути пов’язаний напад? За словами активіста, це (напад на нього, – 24 канал) могло бути цікаво буде багатьом людям насправді.

      Тому що мені скидали те, як прокурори внутрішньої групи дуже"підтримували мене" і висміювали цю ситуацію. Вочевидь, їм в кайф, що члена конкурсної комісії та представника громадськості отак побили. З іншого боку, я не здивований абсолютно ситуацією, тому що я не один і мені себе не шкода. І я б дуже хотів, аби на цьому була крапка і на цьому все закінчилося, адже замість мене могла бути інша людина,
      – відповів експерт в антикорупційній сфері.

      Лємєнов зазначив, що всю цю череду потрібно зупинити, адже не були розслідувано відповідні справи і лише там, де вже скандал – як щодо справи Катерини Гандзюк, де спіймали виконавців, але досі не сидять замовники. 

      "Ми маємо розуміти, що цю плеяду потрібно закінчувати, тому що безкарність породжує ще більші злочини. Якщо ці люди будуть відчувати, що вони можуть творити все, що завгодно, то вони будуть лише нагнітати", – підсумував активіст.

      Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Лємєновим на 24 каналі:
       
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ Новини Києва Постраждалі Поліція
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