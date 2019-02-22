Невідомі проникли до квартири подруги Гандзюк, поки вона спала

Вночі 22 лютого невідомі особи проникли до квартири подруги вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк та голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлани Матвієнко. Жінка зазначила, що цінних речей не вкрали, але непрохані гості розклали їх по квартирі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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Матвієнко наголосила, що краще б це виглядало, як звичайне пограбування. Адже вона ніколи не мала заборонених речовин, зброї чи інших незаконних предметів, проте не здивується, якщо раптом такі знайдуться згодом у її оселі.

Дивно прокинутися зранку і зрозуміти, що поки ти спала, у тебе були гості. Чемні гості. Які порозкладали твої речі, подіставали всі коробочки доступні і все лишили відкритим – просто, щоб показати, що гостей нічого не цікавить, жодні цінні речі. Це і вироби з дорогоцінних металів (біле золото, платина), з дорогоцінним камінням (діаманти)... І багато іншого. Коштовна техніка теж не зацікавила,

– написала Світлана Матвієнко.

Подруга Гандзюк розповіла, що після цього вона мала дуже огидне відчуття. "Думки в голові – що я робила, які плани здійснювала, на які акції ходила, кого тегала в постах. Дуже не люблю увагу до себе і не вважаю, що варто боятися будь-чого. Але це б я хотіла зафіксувати: юридично і публічно. Чесно не знаю – що це і кому потрібно чи чому, але знаю одне – це дуже неприємно", – додала вона.

Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.