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      Сутички під гуртожитком на Польовій у Києві: поліція затримала 11 осіб

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      Невідомі у масках із сутичками захопили гуртожиток у Києві
      Невідомі у масках із сутичками захопили гуртожиток у Києві / Скріншот з відео

      У Києві на вулиці Польовій чоловіки у формі і в масках сутичками захопили гуртожиток та вигнали людей. На місце оперативно приїхала поліція, вже затримані 11 осіб.

      Очевидці у соцмережах повідомили, що нападники вдерлись до мешканців будинку, бо мовляв, ті не мають документів, які б дозволяли їм там проживати. До того ж – приміщення аварійне. Там немає ані світла, ані газу.

      До слова: Виламані двері, сльозогінний газ і поліція: жорсткий конфлікт між вірянами стався на Буковині

      На відео помітно, що як люди у масках не пускають мешканців до будинку. А на першому поверсі вибиті вікна та двері.

      Мешканці розповіли, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з "тітушками", які вигнали людей з приміщення, де залишилися діти та домашні тварини. Також додали, що з деяких квартир вони винесли сумки з речами.

      "Тітушки" мали з собою чимало зброї.

       

       

       

      У поліції вже відреагували на ситуацію. Там кажуть: до них зателефонували близько 11 ранку. З місця сутичок у відділення поліції доправили 11 учасників конфлікту.

      На місці події поліцейські встановили: у гуртожитку представники виконавчої служби проводили виконавчі дії. Вони мали із собою відповідне судове рішення. Разом із ними також були представники приватної охоронної структури.

      Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою. У ситуацію негайно втрутилися правоохоронці. Вони розборонили учасників протистояння та відвезли до відділку.

      Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

      Поліція кваліфікує інцидент як хуліганство, там вже відкрили кримінальне провадження.

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Києва Новини України Новини нерухомості Тітушки Новини нерухомості України Кримінальні новини
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