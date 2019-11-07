Сутички під гуртожитком на Польовій у Києві: поліція затримала 11 осіб
У Києві на вулиці Польовій чоловіки у формі і в масках сутичками захопили гуртожиток та вигнали людей. На місце оперативно приїхала поліція, вже затримані 11 осіб.
Очевидці у соцмережах повідомили, що нападники вдерлись до мешканців будинку, бо мовляв, ті не мають документів, які б дозволяли їм там проживати. До того ж – приміщення аварійне. Там немає ані світла, ані газу.
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На відео помітно, що як люди у масках не пускають мешканців до будинку. А на першому поверсі вибиті вікна та двері.
Мешканці розповіли, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з "тітушками", які вигнали людей з приміщення, де залишилися діти та домашні тварини. Також додали, що з деяких квартир вони винесли сумки з речами.
"Тітушки" мали з собою чимало зброї.
У поліції вже відреагували на ситуацію. Там кажуть: до них зателефонували близько 11 ранку. З місця сутичок у відділення поліції доправили 11 учасників конфлікту.
На місці події поліцейські встановили: у гуртожитку представники виконавчої служби проводили виконавчі дії. Вони мали із собою відповідне судове рішення. Разом із ними також були представники приватної охоронної структури.
Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою. У ситуацію негайно втрутилися правоохоронці. Вони розборонили учасників протистояння та відвезли до відділку.
Інформація про потерпілих наразі уточнюється.
Поліція кваліфікує інцидент як хуліганство, там вже відкрили кримінальне провадження.