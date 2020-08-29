Ще до анексії Криму водолазна група Олександра Яременка намагалася підняти з дна Чорного моря спадщину "холодної війни". Водночас неподалік Севастополя Київський інститут гідроприладів тестував новітнє оборонне обладнання.

Про тодішні події на станції, яка була призначена для виявлення підводних кораблів – йдеться у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

Читайте також Путін знову у Криму: за кермом проінспектував нову трасу – фото, відео

Гідроакустична станція "Олімп"

У 2013 році Юрій Меленко керував розробкою гідроакустичної станції "Олімп", завданням якої було контролювати підводну ситуацію і виявляти диверсійні сили противника. Замовлення виконували для однієї з країн Азії.



Оборонне обладнання / Скриншот з відео

"У "Державному океанаріумі" було створено приймальний пост. Це дало можливість спостерігати за ситуацією в морі і відпрацьовувати алгоритми. В одній із кімнат ми під'єднали мобільний інтернет, за допомогою якого можна було під'єднатися до цієї станції і спостерігати за подіями навколо", – розповів директор Київського науково-дослідного інституту гідроприладів 2013 – 2019 Юрій Меленко.

Невідомий сигнал

Тестувати гідролокатор допомагало водолазне судно ВМС України "Почаїв". Його завданням було відпрацьовування різноманітних точностей. Такі дослідження інститут проводив з 2012 року, та влітку 2013 гідролокатор "Олімп" запеленгував невідомий сигнал.

Інженери доповіли, що по одному з пілінгів виникають імпульси. Спочатку ми подумали, що ці сигнали – від судна "Почаїв". Однак згодом зрозуміли: коли корабель повністю вимкнутий – пілінг показує в іншу сторону,

– зазначив Меленко.

Науковці кілька днів записували імпульси з моря, а потім звернулись до військових – тоді події почали набирати обертів.



Про невідомий сигнал повідомили військовим / Скриншот з відео

Спецоперація

Команда науковців повернулася до Києва, а інформацію про сигнал доповідали навіть президенту. "Я отримав дозвіл на проведення цієї операції у заступника міністра оборони Олійника, далі ми доповідали це Клюєву, а він – президенту. У той день і почали спецоперацію", – пригадав начальник генерального штабу ЗСУ 2012 – 2014 років Володимир Замана.

На той момент у Криму був тільки один гідроакустичний пристрій "Олімп". Однак для того, щоб з'ясувати звідки надходив сигнал, потрібно було мати хоча б 2 відповідні прилади.

За допомогою 2 станцій, які розташовувалися на відстані одна від одної, ми отримали точку перетину, що дорівнювала місцю розташування пристрою. Далі потрібно було опустити туди підводний апарат, –

сказав Юрій Меленко.



Науковці намагалися з'ясувати звідки надходить сигнал / Скриншот з відео

Командування вирішило шукати пристрій усіма наявними засобами, флот підняли у повну бойову готовність. Меленко просив у командування ще декілька днів для встановлення чергового тестового "Олімпу", однак військові діяли самотужки. Згодом сигнал зник. На думку Меленка, причиною цього стала надмірна активність українського флоту.

Про те, хто саме займався підняттям розвідувального пристрою та як вже тоді проявив себе зрадник України – дивіться у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі о 16:00.