Анонім повідомив про замінування житлового будинку в Києві. Інцидент трапився надвечір 25 липня на проспекті Маяковського, 24б . Це столичний район Троєщина. У поліції повідомили, що мінування було фейковим.

Детальніше про замінування будинку на Маяковського в Києві

Про інцидент повідомив "Київ оперативний". За даними ресурсу, невідомий сам зателефонував до поліцію.

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Зловмисник правоохоронцям повідомив, що будинок на Маяковського, 24Б заміновано. "Мінер" жодних вимог не висував.

На місце прибули поліцейські та "швидка" та фахівці-вибухотехніки.

Дивіться відео з місця мінування житлового будинку на Маяковського

Що кажуть про інцидент у поліції

У пресслужбі Нацполіції Києва в коментарі 24 каналу підтвердили, що до них телефонував "мінер". Тут додали, що мешканців будинку через це довелося евакуювати.

Станом на 17:50 фахівці провели огляд будівлі та жодних вибухових пристроїв не знайшли. Тому мешканці будинку повернулися до своїх квартир.

Також у поліції уточнили, що зловмисник лише заявив про "мінування", і жодні вимоги з його уст не лунали.