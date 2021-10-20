Утім, "атвєтачка" прилетіла фактично миттєво. Не тільки пересічні українці тепер взялися бойкотувати товари від Привалової, але й "Сільпо", Rozetka, "Алло", Rocket та Glovo відмовилися ними торгувати та їх доставляти.

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Як на мене, це просто чудовий приклад того, як репутація завойовується роками, але втрачається буквально в одну мить. І от тепер вже "гаспажа Прівалова" та її бренд беруться переконувати, що вони українські і проукраїнські. Але ж віри їм в тому, чесно кажучи, чомусь небагато.

Безкоштовна реклама для "гаспажі Пріваловой"

Утім, пропоную глянути на цю історію під іншим кутом. Дивіться, для "гаспажі Пріваловой", яка є донькою міського голови одного з чернівецьких містечок та невісткою померлого мера Харкова Генадія Кернеса, цей її бізнес точно не на останні гроші.

Навіть якщо він зараз прогорить (через бойкот з боку українців), то нічого смертельного, як то кажуть, для неї точно не станеться.

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Ба більше – а хто сказав, що він прогорить? Я про бренд YARO ще вчора і знати нічого не знав. Але тепер про нього дізнався і вам про нього розказую, тобто я роблю "гаспажє Пріваловой" фактично безкоштовну рекламу, яка їй інакше коштувала би чималеньких грошей.

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І не тільки я таке роблю, про її бренд згадують обурені проукраїнські блогери, зокрема такі, хто має в себе сотні тисяч підписників.

В це все, як не крути, але реклама!

Звісно, і я, і ви, ми принципово нічого з тієї продукції бренду від Привалової купувати не будемо (навіть якщо випадково десь побачимо). Але ж інші українці, які менш патріотично налаштовані, або навпаки, ті хто налаштований проросійськи, тепер із принципу те здорове харчування кинуться купувати. Навіть якщо усе своє попереднє життя харчувалися виключно нездоровим, але таким смачним українським салом.

Невістка Кернеса могла просто нас використати

Я до того веду, що цей скандал навколо "гаспажі Пріваловой", з її московськими світлинами та образами в бік захисників України, хто сказав, що він їй зашкодить? Він підсвітив її бренд і її товари тим людям, хто про них і знати не знав. Тож скандал цей реально лише додав їй популярності, додав її бренду впізнаваності, і можливо додасть ще й продажів. Не сьогодні, але за тиждень-два…



Юлія і Данило Привалови у Москві / Зображення зі сторінки Михайла Думяка

От саме так і воно працює в сучасному світі – ми з вами собі думаємо, що своїм обуренням у соцмережах і своїми закликами до бойкоту караємо цю проросійську українку. Але направду, може так бути, що це вона нас просто використовує, що це ми повелися на її навмисну провокацію й зрештою зіграли в її гру, за її правилами, в якій вона перемогла…