Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів посол з особливих доручень МЗС України, Надзвичайний та Повноважний посол України в Австрії (2016 – 2021) Олександр Щерба. Нагадаємо, що раніше Австрія категорично відкинула можливість тренування українських військових на танках Leopard 2.

Важливо Zeitenwende для Австрії так і не настав, – Олександр Щерба про війну, мир і нейтралітет

У чому полягає нейтралітет Австрії

За словами Щерби, Австрія це колишня імперія, яка історично добре знає Росію. До Першої світової війни вони перебували у спільних коаліціях та воювали на одній стороні.

Щерба зауважив, що в деяких речах Австрія навіть завдячує Росії, якщо дивитися на історію певних війн. Тому ця імперська традиція – один із коренів російсько-австрійського тандему.

Водночас Австрія – це країна з вираженим ліберальним, я б навіть сказав лівацьким мисленням. Принаймні, під цим впливом вона розвивалася після Другої світової війни. Ну і Росія теж є країною, де лівацькі ідеї сусідять з імперськими. Оця ліберально-імперська суміш поєднує ці країни,

– розповів експосол України.

Щерба додав, що ще більше Росію та Австрію поєднує те, що Австрія надзвичайно збагатилася за 30 з лишком років, які пройшли після розпаду Радянського Союзу. За його словами, збагатилася саме за рахунок того, що вона була "мостом між Сходом і Заходом".

"Австрія – це було, як то кажуть, "лежбище" грошей з пострадянського простору. Чистих і нечистих, чесних і не чесних, але для Австрії та австрійської економіки це було позитивним моментом", – додав Щерба.

Австрія вирішила не надсилати зброю Україні

Нещодавно стало відомо, що Австрія та Угорщина вирішили не надсилати зброю в Україну. Відповідну заяву зробили міністри оборони Австрії та Угорщини – Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький. Вони пояснили це тим, що не хочуть, аби війна між Україною та Росією загострювалась.

Водночас ці країни продовжують допомагати біженцям, які втікають від смерті, хоча це все ж більше стосується Австрії, аніж Угорщини, оскільки Будапешт часто відмовляє у притулкові людям, які приїжджають з України.