За носіння якої форми штрафуватимуть українців: інфографіка

Від початку липня за незаконне носіння військової форми та маніпуляції із державними нагородами українців штрафуватимуть. Що робити, аби не довелось платити більше трьох тисяч гривень штрафу – розбирались журналісти 24 каналу.

Закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника України набув чинності 3 липня.

Читайте також: Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами

Згідно із ним, українців, які не мають права носити форму, за носіння військової форми із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, штрафуватимуть. У разі першого порушення штраф складатиме 2550-3400 грн. Тих, кого повторно впіймають у незаконно одягнутій формі, оштрафують на суму від 3400 до 6800 грн. У будь-якому випадку, форму у порушників конфіскують.

За носіння якої форми штрафуватимуть цивільних українців (Інфографіка)

За носіння якої форми штрафуватимуть цивільних українців (Інфографіка)

Також законом передбачається кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування могил та пам'ятників військових, які брали участь у відсічі агресії Російської Федерації. За це каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте також: 5 років звільнення Слов'янська і Краматорська: як це було та чому це важливо

Також вносяться зміни в статтю щодо незаконних дій щодо державних нагород. Купівля чи продаж ордена, медалі чи будь-якої відзнаки, або їхнє незаконне носіння означатиме для порушника штраф – від 850 грн до 6800 грн.

За підробку державних нагород накладатимуть штраф від 1700 до 3400 грн із конфіскацією незаконно виготовленої нагороди.