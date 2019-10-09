Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби

Антикорупційний суд запрацював. Якщо раніше ми дивувалися відсутності посадок по фігурантам гучних корупційних справ, то тепер маємо з кого питати. То які справи отримали новообрані антикорупційні судді та які перспективи маємо щодо посадок? Адже на носі вже не весна, а новий рік.

Гучна справа ексочільниці Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, якій інкримінували незаконне збагачення та незадекларовані статки на 10 мільйонів гривень висіла у повітрі із січня 2018 року.

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Мова йшла про придбані два паркомісця в Києві, квартиру, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, знайдені в її квартирі золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.

Сама Гаврилова легко пояснила надбання подарунками, а власність, яка оформлена на чоловіка, тим, що майно його і вони в розлученні, хоча жили та їздили у відпустки вдвох. А загалом саму справу, яка ініційована НАБУ, банальною помстою.

НАБУ справу розслідувало та здобуло докази доволі швидко, врешті САП передала її до суду. Гавриловій висунули підозру, суд обрав їй запобіжний захід – особисте зобов’язання та лишив на посаді голови Державної аудиторської служби.



Розгляд справи Гаврилової

Логічно було б припустити, що тут мав би початись бурхливий розгляд справи Гаврилової. А насправді то був початок довгих мандрів цієї справи з одної інстанції до іншої. Спочатку справа Гаврилової попала до суду Подільського, бо ж працює Гаврилова в аудитслужбі на території Подільського району столиці, звідти служителі Феміди вирішили переправити її колегам до суду Солом’янському.

Там теж із розглядом по суті ніяк не складалося. Якщо підсумувати, з березня і до середини вересня цього року в справі не було жодних рухів, тобто понад півтора року.

Поки вона знаходилась в Солом’янському суді, судді ніби щось вивчали, розглядали, сумнівались у підсудності, переносили слухання і врешті вирішили передати справу колегам Гаврилової до щойно запущеного Антикорупційного суду. І от невже станеться диво, і справу нарешті почнуть розглядати.

Слідкуємо: розгляд в Антикорупційному суді був призначений на 30 вересня, але тут раптом оновлений Кабмін вирішує врешті Гаврилову звільнити, що сталося 29 числа. Так, усі півтора року, маючи підозру, вона очолювала Держаудитслужбу.

Та навіть в новому Антикорсуді знову не сталося дива. Засідання у справі вже на той момент ексчиновниці не відбулося, бо Апеляційна палата ще не розглянула чергову скаргу її адвоката щодо чергової зміни підсудності. Оскільки суддя з колегії в апеляції був у відрядженні. Тож, схоже відтягування справи – найдієвіша тактика правників пані Гаврилової.



Антикорсуд

До речі, а як щодо перспектив? Схоже надто побоюватися їй вже не має й чого. На руку зіграло гучне рішення Конституційного суду – про скасування статті щодо незаконного збагачення. Так, тої самої – 368-2, яка передбачала покарання позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Це саме та стаття, за якою пані аудиторці пред’являли підозру. Але підозра Гавриловій містила ще одну статтю – 366-1, чинну на сьогодні – недостовірне декларування. Лише за неї Гаврилову, якщо врешті до самого судового розгляду дійте, будуть судити.

Адже очевидно, що в найближчому судовому засіданні більш-менш по суті з обвинувачення Гаврилової статтю 368 виключать. Тож максимальне покарання в разі доведення її провини буде штраф у 250 неоподаткованих мінімумів.

До речі, а як там справи з тою багатостраждальною статтею про незаконне збагачення. Пам'ятаєте, коли її конституційний суд визнав такою, що не відповідає головному закону країни й відповідно стаття була вилучена із кримінального кодексу, її мала замінити інша – вдосконалена. Але процес складний і потребує голосування у Раді.

На перший погляд процес пішов та відповідний законопроєкт вже №1031 вже у стінах парламенту. Вніс його, до речі, президент Володимир Зеленський. Так от він передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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11 вересня нардепи погодили його за основу у першому читанні. А от другого, яке мало б відбутися 3 жовтня, так і не сталося. То що, невже навмисне забули, чи то просто такий зручний збіг обставин? Дуже б хотілося вірити, що отакі статті у кримінальному кодексі, нам ніколи не знадобляться. У красивому серіалі – можливо. Але ж жити доводиться в реальному житті, і корупціонерам має бути непереливки!