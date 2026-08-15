У Варшаві звинуватили Україну в "незаконних розкопках" на місцях колишніх польських сіл

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про нібито незаконні розкопки на території України. Він стверджує, що "чорні копач" можуть розкрадати останки та цінності загиблих, однак не уточнив, про які саме випадки йдеться.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Що заявив Качинський про нібито незаконні розкопки?

За словами польського політика, йдеться про території на заході України, які Польща історично називала "Східною Галичиною".

Незаконні розкопки на місцях колишніх польських сіл у Східній Галичині дійсно відбуваються,

– заявив Качинський.

Він стверджує, що на цих територіях нібито відбувається наруга над останками померлих та розкрадання цінностей, які могли належати загиблим. За версією Качинського, до цього можуть бути причетні так звані "чорні копачі", які діють із метою фінансової вигоди.

Водночас польський політик заявив, що така діяльність нібито відбувається за "мовчазної згоди місцевої української влади". Однак жодних конкретних доказів своїх тверджень Качинський у заяві не навів.

Також він повідомив, що його партія має намір звернутися до державних органів Польщі, зокрема до Міністерства закордонних справ, щоб отримати пояснення щодо ситуації.

Ми вимагатимемо пояснень та реакції на цю злочинну діяльність,

– сказав Качинський.

Водночас наразі не уточнюється, про які саме розкопки, населені пункти чи конкретні інциденти йдеться. Також немає наведеної Качинським інформації, яка б підтверджувала його твердження про причетність української влади.

Нагадаємо, у березні 2026 року в селі Угли на Рівненщині завершили перший етап спільних українсько-польських пошуково-ексгумаційних робіт, під час яких досліджували можливе місце братської могили жертв Волинської трагедії.

Експедиція з близько 20 археологів, судмедекспертів, антропологів і генетиків виявила окремі людські останки, однак вони належали до старих одиничних поховань, а не до ймовірної братської могили. Дослідники мали встановити місце поховання, кількість та особи загиблих, зокрема за допомогою ДНК-аналізу.