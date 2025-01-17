Гарант висловив співчуття рідним загиблих у Кривому Розі. Він упевнений: якби Україна отримала всі необхідні системи ППО, таких втрат не було б. Деталі передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Що сказав президент у зверненні 17 січня

На Ставці говорили про незалежність України у зброї.

Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають,

– поінформував лідер держави.

Стосовно візиту делегації словацьких парламентарів на чолі з Михалом Шимечкою він сказав так: "Треба працювати для наших народів, а не для Москви". Таким чином натякнувши на політику Фіцо.

Під час зустрічі ішлося про енергетичну співпрацю.

"Ми готові до відкритої та чесної роботи зі Словаччиною – як з усіма партнерами – заради енергетичної безпеки та більш комфортних цін на енергоносії. Зараз деякі діячі поширюють багато дезінформації, але після того, як терміни російського транзиту просто закінчились, реальність проста: тільки відносини з партнерами Європи та власна робота на енергетичну незалежність можуть допомогти Європі", – підкреслив Зеленський.

Також президент зустрівся з керівництвом міністерств закордонних справ країн Південно-Східної Європи. Там теж говорили про взаємну підтримку – "про нашу безпеку, про нашу економіку, людський капітал і наші відносини в межах Євросоюзу й НАТО".

Зеленський згадав про вручення нагород бійцям ССО, які взяли в полон перших північнокорейських солдатів. Іще 17 січня він передав орден "Золота Зірка" Героя України мамі старшого солдата Дмитра Масловського ("Кобра" з 71 окремої єгерської бригади).

Хлопець, який героїчно загинув у бою з окупантом на Донеччині. Багато хто бачив відео цього бою. Це була взірцева хоробрість українського воїна,

– сказав глава держави.

Мова про воїна, який загинув у рукопашному бою з якутом. Відео останнього бою Масловського облетіло мережу нещодавно, хоча Герой загинув ще в листопаді 2024 року в селі Трудове біля Курахового.