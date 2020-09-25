Попри швидкий ріст захворюваності на COVID-19, прокремлівська влада відмовляється від ідеї карантину. А восени та взимку планують оздоровлювати дітей.

Попри стрімкі темпи поширення вірусу, російська влада окупованого півострова заперечує ймовірність повернення до обмежувальних заходів. Для "Крим.Реалії" стали відомі подробиці.

Зверніть увагу На кримчан тиснуть, аби ті відмовились від українських паспортів, – посол України в ООН

Зокрема, на замовлення підконтрольного Росії Міносвіти Криму закуповують путівки для 1,6 тисячі дітей в оздоровчі заклади Євпаторії або Сакського району. А також майже пів тисячі в Алушті. У вимогах – гаряча та холодна вода з ранку до вечора та 1,5 метри відстані між ліжками.

Водночас розважальні масові заходи "включені до пакета оздоровлення". Відомо, що у кожному заїзді планується від 200 до 340 дітей. В який саме санаторій куплять путівки, не уточнюється.

На ці цілі з бюджету планують витратити понад 60 мільйонів рублів. Підрядників усіх закупівель визначать до кінця вересня. Зокрема, розміщення 680 дітей в оздоровчому закладі Західного Криму може коштувати 24,5 мільйони рублів. Це стартова ціна закупівлі.

Що відомо про коронавірус у Криму?

► Як повідомляє окупаційна влада, за темпами зараження у серпні півострів випередив усі регіони сусідньої Росії. Севастополь у цьому рейтингу – на третьому місці.

► За інформацією так званого Міністерства охорони здоров'я Криму, з початку пандемії на півострові заразилися коронавірусом 253 дитини.

► Правозахисники вважають ці цифри заниженими.