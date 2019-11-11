"Ні розпродажу землі": аграрії протестують на головних автомагістралях України: фото, відео

Аграрії вийшли на акції протесту проти впровадження земельної реформи. Мітингують на головних магістралях країни у 17 локаціях 13 регіонів.

Аграрії вийшли на протести зі своєю технікою, повідомляє Всеукраїнська аграрна ради у фейсбуці.

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Наразі акції відбуваються на магістралях:

Вінницької;

Черкаської;

Чернігівської;

Тернопільської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Хмельницької;

Житомирської;

Одеської;

Полтавської;

Волинської;

Рівненської;

Львівської областей.

Де аграрії переклили дорогу:

у Черкаській області: автошлях М05, поблизу м.Жашків (поворот на село Тихий Хутір); автошлях Е95, пост поліції поблизу міста Умань;

у Чернігівській області: автодорога М01, село Кіпті Козелецького району;

у Тернопільській області: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківськогор-ну (біля старої нафтобази);

у Кіровоградській області: автошлях М12, за 10 кілометрів від міста Новоархангельськ;

у Миколаївській області: Автошлях М14 (Київ – Херсон). Окружна міста Миколаєва (біля повороту на стару дорогу до міста Снігурівка).

у Хмельницькій області: автошлях Е50, село Прибузьке;

у Вінницькій області: автошлях біля села Махнівка (на перехресті), Козятинський район; автошлях Р36, селище міського типу Шпиків Тульчинського району; автошлях поблизу села Писарівка Вінницького району;

у Житомирській області: автошлях М21, село Осикове Бердичівський району;

у Одеській області: автошлях М05, Е 95, село Демидове;

у Полтавській області:автошлях М03, село Марянівка, Великобачаганський район; автошлях М03, село Чутово;

у Волинській області: автошлях М19, Т0311, село Вербка, Володимиро-Волинський район;

у Рівненській області: село Дядьковичі, шлях М06, Т1806. У Львівській області: автодорога Н17, село Малі Підліски, Жовківський район.

Аграрії просять з розумінням поставитися до можливих незручностей у пересуванні автошляхами і врахувати інформацію про проведення мітингів при плануванні поїздок.

Аграрії протестують на головних магістралях України/ Фото з пресслужби поліції та соціальних мереж

Протести на магістралях України через земельну реформу: дивіться відео

18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроєкт. Він передбачає тимчасову заборону купівлю земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець.

Що ще передбачає законопроєкт №2178-10?

У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

Детальніше: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу