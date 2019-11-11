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      "Ні розпродажу землі": аграрії протестують на головних автомагістралях України: фото, відео

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      Аграрії перекрили дороги проти продажу землі: де перекрили 11.11.2019
      Аграрії протестують на головних автомагістралях країни / Колаж 24 каналу

      Аграрії вийшли на акції протесту проти впровадження земельної реформи. Мітингують на головних магістралях країни у 17 локаціях 13 регіонів.

      Аграрії вийшли на протести зі своєю технікою, повідомляє Всеукраїнська аграрна ради у фейсбуці.

      До теми: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

      Наразі акції відбуваються на магістралях:

      • Вінницької;
      • Черкаської;
      • Чернігівської;
      • Тернопільської;
      • Кіровоградської;
      • Миколаївської;
      • Хмельницької;
      • Житомирської;
      • Одеської;
      • Полтавської;
      • Волинської;
      • Рівненської;
      • Львівської областей.

      Де аграрії переклили дорогу:

      у Черкаській області: автошлях М05, поблизу м.Жашків (поворот на село Тихий Хутір); автошлях Е95, пост поліції поблизу міста Умань;

      у Чернігівській області: автодорога М01, село Кіпті Козелецького району;

      у Тернопільській області: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківськогор-ну (біля старої нафтобази);

      у Кіровоградській області: автошлях М12, за 10 кілометрів від міста Новоархангельськ;

      у Миколаївській області: Автошлях М14 (Київ – Херсон). Окружна міста Миколаєва (біля повороту на стару дорогу до міста Снігурівка).

      у Хмельницькій області: автошлях Е50, село Прибузьке;

      у Вінницькій області: автошлях біля села Махнівка (на перехресті), Козятинський район; автошлях Р36, селище міського типу Шпиків Тульчинського району; автошлях поблизу села Писарівка Вінницького району;

      у Житомирській області: автошлях М21, село Осикове Бердичівський району;

      у Одеській області: автошлях М05, Е 95, село Демидове;

      у Полтавській області:автошлях М03, село Марянівка, Великобачаганський район; автошлях М03, село Чутово;

      у Волинській області: автошлях М19, Т0311, село Вербка, Володимиро-Волинський район;

      у Рівненській області: село Дядьковичі, шлях М06, Т1806. У Львівській області: автодорога Н17, село Малі Підліски, Жовківський район.

      Аграрії просять з розумінням поставитися до можливих незручностей у пересуванні автошляхами і врахувати інформацію про проведення мітингів при плануванні поїздок.

      Аграрії протестують на головних магістралях України/ Фото з пресслужби поліції та соціальних мереж

      Протести на магістралях України через земельну реформу: дивіться відео

      18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроєкт. Він передбачає тимчасову заборону купівлю земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець.

      Що ще передбачає законопроєкт №2178-10?

      У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      Детальніше: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Кабінет Міністрів України Верховна Рада Ринок землі Протести
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