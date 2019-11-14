Нічні підпали у Києві: згорів цілий торговий комплекс BoxPark – фото, відео

У столиці в ніч на 14 листопада зловмисники підпалили три магазини з мережі "Молоко від фермера". Під час останнього підпалу вогонь перекинувся на інші торгові точки, внаслідок чого повністю вигорів торговий комплекс BoxPark у Петропавлівській Борщагівці.

Першу пожежу з цієї серії зафіксували о 2:50 на вулиці Амвросія Бучми у Дніпровському районі. Як повідомили очевидці, 3 чоловіків облили молочний магазин гасом і запалили. Про це передає "Інформатор".

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Буквально за декілька хвилин спалахнув другий магазин цієї мережі на вулиці Олени Теліги. Проте у цьому випадку охоронці встигли швидко загасити полум’я ще до приїзду рятувальників.

А ось третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, привів до серйозних наслідків. У BoxPark з магазину тієї ж компанії "Молоко від фермера" полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті майже 10 торгових точок і все, що було всередині, – згоріло.



Після підпалу третього молочного магазину, полум'я перекинулось на торговий центр/ фото Інформатор



За ніч у Києві – 3 підпали/ фото Інформатор

На щастя, у всіх цих пожежах обійшлося без людських жертв. Наразі правоохоронці розшукують паліїв, на місцях інцидентів працюють слідчі.

Масові підпали у Києві: згорів цілий торговий комплекс