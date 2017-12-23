Ніхто Росію не зупинить, – Путін

Президент Росії Володимир Путін переконує, що є готовим співпрацювати з усіма країнами. Водночас він наголосив, що є упевненим в успіху його країни. На його переконання, немає того, хто може її зупинити.

Таку заяву господар Кремля зробив на з’їзді партії "Єдина Росія", пише інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Наша спільна робота, воля, енергія та відповідальність за сьогодення і майбутнє Росії –це найнадійніша гарантія її гідного, проривного, незворотного розвитку. Я є упевненим у нашому успіху", – підкреслив політик.

За його словами, нинішню політику Кремля підтримують мільйони громадян.

"Ми разом, ми йдемо вперед. І, звичайно, немає жодної сили, здатної зупинити цей рух Росії вперед, ми будемо йти, ми будемо йти від перемоги до перемоги", – наголосив російський президент.

Крім того, господар Кремля зазначив, що Росія є готовою працювати з усіма країнами: і на Заході, і на Сході, щоправда на принципах довіри та рівноправності" та додав, що країна "ніколи не буде жертвувати безпекою своїх громадян і національними інтересами", передає "Лента".