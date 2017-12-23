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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Ніхто Росію не зупинить, – Путін

18:14, 23 грудня 8427 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін переконує, що є готовим співпрацювати з усіма країнами. Водночас він наголосив, що є упевненим в успіху його країни. На його переконання, немає того, хто може її зупинити.

Таку заяву господар Кремля зробив на з’їзді партії "Єдина Росія", пише інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Наша спільна робота, воля, енергія та відповідальність за сьогодення і майбутнє Росії –це найнадійніша гарантія її гідного, проривного, незворотного розвитку. Я є упевненим у нашому успіху", – підкреслив політик.

За його словами, нинішню політику Кремля підтримують мільйони громадян.

"Ми разом, ми йдемо вперед. І, звичайно, немає жодної сили, здатної зупинити цей рух Росії вперед, ми будемо йти, ми будемо йти від перемоги до перемоги", – наголосив російський президент.

Крім того, господар Кремля зазначив, що Росія є готовою працювати з усіма країнами: і на Заході, і на Сході, щоправда на принципах довіри та рівноправності" та додав, що країна "ніколи не буде жертвувати безпекою своїх громадян і національними інтересами", передає "Лента".

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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