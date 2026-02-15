У Німеччині занепокоєні, що їх система охорони здоров'я не готова до викликів війни
- Міністерка охорони здоров’я Німеччини Ніна Варкен заявила про необхідність покращення готовності медичної системи до воєнних викликів.
- Уряд планує законопроєкт для посилення стійкості системи охорони здоров’я та розширення навчань медперсоналу з реагування на надзвичайні ситуації.
Міністерка охорони здоров’я Німеччини Ніна Варкен заявила, що країні потрібно значно серйозніше підійти до підготовки медичної системи до можливих воєнних викликів. Вона констратувала, що нині країна не готова до війни.
Про це повідомляє DW.
Дивіться також Мерц і Макрон розпочали закриті переговори щодо ядерного стримування
Чому Німеччина не готова до війни?
За словами Варкен, нинішній рівень готовності залишає бажати кращого. Вона наголосила, що система має бути спроможною гарантувати безперервну допомогу не лише цивільному населенню, а й пораненим військовослужбовцям Бундесверу та армій країн-партнерів по НАТО.
Міністерка анонсувала, що вже влітку уряд представить законопроєкт, спрямований на посилення стійкості системи охорони здоров’я. Документ має закрити наявні прогалини у сфері кризового реагування. Для цього, за її словами, планується тісна координація з військовими структурами.
Окремий акцент Варкен зробила на підготовці медперсоналу. Йдеться про розширення навчань із реагування на надзвичайні ситуації та лікування бойових травм, а також про ідентифікацію фахівців, які вже мають відповідний досвід.
Водночас вона уточнила, що посилення готовності до оборонних сценаріїв не означає автоматичної відмови від планів оптимізації лікарняної мережі. За її словами, утримувати медичні заклади лише з огляду на гіпотетичну військову загрозу уряд не планує.
Генерал Бундесверу готує Німеччину до нападу Росії через 2 – 3 роки
Генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія може атакувати НАТО протягом двох-трьох років, і Німеччина буде в епіцентрі подій.
Потенційною проблемою може виявитися величезна кількість поранених, яка переповнить лікарні Німеччини в масштабах, що відповідають "найпохмурішим дням" пандемії коронавірусу. Бундесвер має лише п'ять власних лікарень з місткістю у 1800 ліжок.