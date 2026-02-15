У Німеччині занепокоєні, що їх система охорони здоров'я не готова до викликів війни

Міністерка охорони здоров’я Німеччини Ніна Варкен заявила, що країні потрібно значно серйозніше підійти до підготовки медичної системи до можливих воєнних викликів. Вона констратувала, що нині країна не готова до війни.

Чому Німеччина не готова до війни?

За словами Варкен, нинішній рівень готовності залишає бажати кращого. Вона наголосила, що система має бути спроможною гарантувати безперервну допомогу не лише цивільному населенню, а й пораненим військовослужбовцям Бундесверу та армій країн-партнерів по НАТО.

Міністерка анонсувала, що вже влітку уряд представить законопроєкт, спрямований на посилення стійкості системи охорони здоров’я. Документ має закрити наявні прогалини у сфері кризового реагування. Для цього, за її словами, планується тісна координація з військовими структурами.

Окремий акцент Варкен зробила на підготовці медперсоналу. Йдеться про розширення навчань із реагування на надзвичайні ситуації та лікування бойових травм, а також про ідентифікацію фахівців, які вже мають відповідний досвід.

Водночас вона уточнила, що посилення готовності до оборонних сценаріїв не означає автоматичної відмови від планів оптимізації лікарняної мережі. За її словами, утримувати медичні заклади лише з огляду на гіпотетичну військову загрозу уряд не планує.

