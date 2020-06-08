Німеччина не хоче коментувати нові санкції США проти "Північного потоку-2"
У Берліні відмовилися коментувати можливість запровадження нових санкцій США проти газопроводу "Північний потік-2". Втім у німецькому уряді запевнили, що постійно стежать за цим питанням.
Німеччина пильно стежить за розвитком цієї ситуації, але ми цього не коментуватимемо. Про це заявила представниця Міністерства економіки й енергетики Анна Софі Айхлер, повідомляє "Укрінформ".
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Зрозуміло, що ми пильно й постійно слідкуємо за цією ситуацією, але ми не будемо її коментувати. Зараз ми перебуваємо в постійному контакті з цього питання із зацікавленими сторонами,
– підкреслила представниця міністерства.
Цю ж фразу вона говорила й кількома днями раніше, 5 червня, а цитував чиновницю тоді Інтерфакс. Водночас тоді Айхлер заявляла, що Німеччина відкидає екстериторіальні санкції США.
"Наші принципові позиції щодо екстериторіальних санкцій доволі зрозумілі: ми їх відкидаємо", – заявляла представниця Міністерства економіки й енергетики наприкінці минулого тижня.
Що відомо про можливі нові санкції США?У Конгресі США підготували законопроєкт про нові санкції проти "Північного потоку-2". Усе для того, аби уберегти Україну і Європу від енергетичної залежності від Росії.
Нові санкції будуть пов'язані з усіма компаніями, які візьмуть бодай найменшу участь у завершенні будівництва газопроводу.
Карта проєкту "Північний потік-2" / "Нефтегаз"