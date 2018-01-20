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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Німеччина перевірить закон про реінтеграцію Донбасу

02:47, сьогодні 532 Читать новость на русском
Уряд ФРН перевірить, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу відповідає Мінську
Уряд ФРН перевірить, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу відповідає Мінську / oilreview.kiev.ua

Федеральний уряд Німеччини вивчить питаня щодо того, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу, ухвалений Верховною радою України 18 січня, відповідає мінським домовленостям.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на слова речника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

Він наголосив, що Мінськ є "тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення (конфлікту на Сході України – Ред.), та у якому також бере участь федеральний уряд ФРН".

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Ці рамки, які визнані також самою Україною, мають залишатись незмінними, наголосив Зайберт у своїй заяві, яка оприлюднена на сайті німецького уряду.

При цьому він зауважив, що уряд ФРН поки не здійснив остаточну оцінку ухваленого українським парламентом закону.

Проте він наголосив, що контекст конфлікту на Донбасі є таким, що "Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією", що надає сепаратистам зброю та іншу підтримку. "Беззаперечним", за словами Зайберта, є і те, що російські сили є також і на українській території.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.

Теги: Новини політики Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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