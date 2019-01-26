Німеччина відмовляється від вугільної енергетики

Німеччина до кінця 2038 року повинна відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Таке рішення прийняла урядова комісія з питань вугілля. Deutsche Welle пише, що засідання тривало майже 21 годину.

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Відмова від вугільної енергогенерації коштуватиме країні 40 мільярдів євро, які протягом 20 років мають отримати з федерального бюджету землі, де видобувається вугілля (Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Саксонія-Ангальт). Однак у 2032 році планують перевірити, чи можливо перенести термін відмови від вугільної енергогенерації на 2035 рік.

На сьогодні вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 12,5 гігаватт. Вони виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни.

Крім того, Німеччина також вже прийняла рішення відмовитися до 2022 року від атомної енергетики. Для того, щоб країна могла виконати національні та міжнародні цілі із захисту клімату, ФРН має пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію.

Наприклад до 2050 року викиди двоокису вуглецю в країні мають складати 80%-95% від показників 1990 року.