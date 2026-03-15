Підліток у Німеччині викрав автобус, щоб покатати дівчину

У німецькому місті Вісбаден 15-річний підліток викрав громадський автобус і поїхав на ньому до міста Карлсруе. Разом із ним у салоні була його 14-річна подруга.

Поліція зупинила транспорт після того, як хлопець проїхав приблизно 150 кілометрів. Про це пише DW.

Дивіться також Побив до смерті жінку та її немовля: в Німеччині засудили 16-річного українця

Як підліток зміг вкрасти автобус?

Інцидент стався у Німеччині вранці 13 березня. 15-річний хлопець узяв під контроль громадський автобус, який стояв на стоянці у місті Вісбаден. Транспорт був повністю заправлений.

За даними поліції, підліток зміг завести автобус за допомогою так званого майстер-ключа. Поки що незрозуміло, як саме цей ключ опинився у нього.

Після цього хлопець вирушив у дорогу. Його маршрут пролягав до міста Карлсруе у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Загалом підліток проїхав близько 150 кілометрів.

Під час поїздки у транспорті перебувала 14-річна дівчина – подруга хлопця. Саме заради неї, як зазначають німецькі медіа, підліток і вирішив здійснити цю подорож.

У Карлсруе автобус зупинив поліцейський патруль. На момент зупинки у транспорті перебували лише підлітки. Транспортний засіб повернули оператору автобусного перевезення. Він не зазнав пошкоджень.

15-річного підлітка передали його опікунам. Правоохоронці відкрили кримінальну справу – йому інкримінують крадіжку та керування транспортним засобом без водійського посвідчення.

Цікаво, що співробітники транспортної компанії помітили зникнення автобуса ще вранці. Однак до поліції звернулися лише близько опівночі. Спочатку там припустили, що водій просто випадково взяв не той транспортний засіб.

