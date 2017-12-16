Нині в Україні немає справжніх партій, – екс-прем'єр України
Українській владі потрібно припинити озиратися на США і інші країни, а наводити порядок у своєму домі.
Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко в інтерв'ю сайту "24".
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"Існуюча система державного управління не виправдала себе, хоча б тому, що в парламенті на сьогодні немає правлячої більшості. Треба називати речі своїми іменами. Якби у нас була ситуативна, а справжня коаліція, подібного роду питань не виникало б взагалі", – заявив Пустовойтенко.
Більше того, на думку колишнього прем'єра, в Україні немає "справжніх партій".
"Нам необхідно створити справжні партії, де в програмних документах будуть предметно описані пункти по зовнішній і внутрішній політиці, а також поетапні шляхи їх практичною реалізації", – сказав Пустовойтенко.
Він додав, що нині він не бачить дієвої ні президентської, ні парламентської влади. А проблема, полягає ще й в тому, що "сьогодні ніхто серйозно не займається кадровою політикою ".
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