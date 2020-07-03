Влада Львова заборонила роботу нічних розважальних закладів. Причиною стало поширення COVID-19 у місті та області.

Про це рішення повідомили на офіційному сайті Львівської міської ради. Його прийняли на позачерговому засіданні міської ради.

Зверніть увагу Ляшко пояснив, навіщо обмежують час роботи кафе і нічних клубів

Роботу нічних клубів заборонили на території Львова та ще трьох селах міського типу 2 липня.

Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Львів, Винників, Брюховичів та Рудного,

— йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія рекомендує закладам громадського харчування не працювати після 22:00. Через порушення заборони попередження отримали вже 4 ресторани в центрі Львова.

Довідка. Карантин у Львові для кафе, ресторанів та фітнес-клубів послабили 24 червня. Тоді дозволили працювати залам ресторанів та кафе за умови, якщо в приміщенні буде не більше 10 людей. Також у ресторани можна ходити лише в масках, а на вході відвідувачам мають вимірювати температуру.