Ніяких вечірок: у Львові заборонили роботу нічних клубів
Влада Львова заборонила роботу нічних розважальних закладів. Причиною стало поширення COVID-19 у місті та області.
Про це рішення повідомили на офіційному сайті Львівської міської ради. Його прийняли на позачерговому засіданні міської ради.
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Роботу нічних клубів заборонили на території Львова та ще трьох селах міського типу 2 липня.
Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Львів, Винників, Брюховичів та Рудного,
— йдеться в повідомленні.
Крім того, комісія рекомендує закладам громадського харчування не працювати після 22:00. Через порушення заборони попередження отримали вже 4 ресторани в центрі Львова.