Прем'єр-міністр заявив, що сума дефіциту в 300 мільярдів гривень є посильною для українського держбюджету. Денис Шмигаль переконує, що ніякої "діри" у головному фінансовому документі країни немає.

Сума дефіциту бюджету узгоджена з міжнародними партнерами та кредиторами України, заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.

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У держбюджеті немає "ніякої діри", а є плановий дефіцит в розмірі 7,5% ВВП,

– зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, хоча сума дефіциту держбюджету і наближається до 300 мільярдів гривень, однак є помірною для України та абсолютно посильною для бюджету.

"Вона (сума дефіциту – 24 канал) відносно невелика, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10 – 14%", – додав Шмигаль.

Також він заявив, що касового розриву наразі немає. Крім того, уряд розуміє джерела покриття такого дефіциту.

До слова, раніше Рахункова палата заявила, що план доходів держбюджету недовиконаний на десятки мільярдів. Більше про це за посиланням.



Виконання планів держбюджету / Інфографіка Рахункової палати