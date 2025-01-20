Близько о пів на дванадцяту майже по всій Україні, окрім західних областей, сповістили про загрозу балістики, передає 24 Канал.

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Росія б'є ракетами

О 11:45 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Миргорода.

В столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Прямуйте в укриття!,

– звернувся до киян очільника КОВА Тимур Ткаченко о 11:49.

Пізніше стало відомо й про керовану авіаційну ракету, яка прямувала через Сумщину у напрямку Чернігівської області. За кілька хвилин на Чернігівщині пролунали вибухи.

О 11:57 Повітряні сили закликали жителів Полтави негайно пройти в укриття. Монітори написали, що у напрямку міста з півночі летить ракета.

Карта повітряної тривоги: де існує небезпека

До слова, вдень 19 січня Росія розпочала атаку дронами. Вона завершилася лише після 5 ранку 20 січня. Відомо, що ворог запустив 141 безпілотник. 93 з них були збиті. 47 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені, два з них повернулися в Росію.

Зазначимо, що 22 дрони були збиті у небі над Сумщиною.