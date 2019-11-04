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      НКРЕКП обрала Валерія Тарасюка новим головою: що про нього відомо

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      Валерій Тарасюк став новим головою НКРЕКП
      Валерій Тарасюк став новим головою НКРЕКП

      Члени Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали новим головою регулятора Валерія Тарасюка. Обрання очільника відбувалося шляхом таємного голосування між членами Комісії.

      Валерій Тарасюк був призначений членом Комісії лише минулого тижня – 29 жовтня, нагадує НКРЕКП.

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      Що відомо про Валерія Тарасюка

      Валерій Тарасюк народився у 1976 році (43 роки) у смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

      Раніше вже був членом Нацкомісії з регулювання тарифів, але був звільнений за власним бажанням.

      Разосм з дружиною Вікторією Крижановською мають сина Володимира. У власності сім'ї Тарасюка є одразу 4 земельні ділянки, 4 квартири та один житловий будинок:

      • житловий будинок у Петрушках Київської області – 340 квадратних метрів;
      • 4 квартири у Києві – 70, 160, 207 та 125 квадратних метрів;
      • 4 земельні ділянки у Петрушках – 1 482, 1 517, 1 500 і 1 509 квадратних метрів.

      Їздить Тарасюк на автомобілі Lexus LS 460 L 2012 року випуску, вартість якого перевищує 1 мільйон 100 тисяч гривень, а його дружина – на Porsche Macan 2014 року, який коштує понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

      У готівці та в банках Валерій Тарасюк разом з дружиною тримають понад 2 мільйони гривень, майже чверть мільйона доларів та 80 тисяч євро.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Тарифи Тарифи на газ Енергетика Комунальні послуги
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