Норвезька компанія побудує в Україні кілька величезних сонячних електростанцій

Норвезька компанія Scatec Solar домовилася з українською Rengy Development, яка розвиває альтернативну енергетику в Україні, про будівництво на півдні країни сонячних електростанцій загальною потужністю 47 МВт.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Згідно з ним, планується побудувати три станції в Миколаївській області, на будівництво яких буде потрібно приблизно 52 мільйони євро. Вони будуть виробляти близько 58 ГВтч в рік. Учасники проекту розраховують до кінця року залучити фінансування за допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Scatec Solar буде володіти 51% в спільному з Rengy Development проекті. Scatec Solar буде постачальником інженерних, закупівельних і будівельних послуг, а також надасть послуги з експлуатації, обслуговування та послуги з управління активами на електростанціях.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко звільнив главу Татарбунарської рай адміністрації Одеської адміністрації Олександра Кривенка через те, що той не передав земельної ділянки під сонячну електростанцію.