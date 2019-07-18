Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій

Майже половина українців (47%) віком до 29 років хочуть виїхати закордон. Це свідчить про те, що Україну давно пора перетворити на більш комфортне для життя місце. Саме дострокові парламентські вибори здатні стати можливістю для подібного оновлення.

Громадська організація "Центр UA", базуючись на результатах опитувань чотирьох соціологічних служб (Соціологічної групи "Рейтинг", КМІСу, Центру "Соціальний моніторинг", Центру "Социс"), продовжує аналізувати зміст програм десятки найпопулярніших політичних партій, опублікованих на сайті ЦВК. Також ми зверталися до виборчих штабів політичних сил з проханням прокоментувати та доповнити виокремлені нами ключові пропозиції в їх програмах. Такою можливістю скористалися три партії: "Голос", "Громадянська позиція" та "Європейська Солідарність".

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Темою цього матеріалу стали проблематика культури, туризму та молоді. Актуальність цихпитань не визначається якимось суттєвими політичними подіями, але вони впливають на повсякденне життя великої кількості людей.

Культурне зростання

Окремі партії роблять пропозиції щодо культурної політики, які носять дуже загальний характер. "Слуга народу", до прикладу, обіцяє своїм виборцям запровадити "гуманітарну політику, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об'єднанню громадян України". "Голос" зобов'язується сприяти появі й зміцненню нових, сучасних культурних традицій, що об'єднають українську націю, цементуючи її ідентичність. "Громадянська позиція" планує запровадити "нову культурну політику, в основі якої будуть мова, духовність та народні традиції".

Однак трапляються також більш конкретні обіцянки щодо виділення більшої кількості грошей на культуру. Так, "Батьківщина" у своїй програмі зобов'язується збільшити фінансування культури, зокрема виділяти достатньо коштів на фінансування українського кіно, книги, контенту на радіо і телебаченні. Також ця політична сила обіцяє за п'ять років підняти заробітну плату працівників культури до європейського рівня. Окрім цього партія Тимошенко планує зменшити навантаження на державний бюджет і зробити систему фінансування культури гнучкішою.

"Громадянська позиція" декларує забезпечення державного фінансування розвитку національних культури, включно з державним замовленням, на рівні не менше 1% ВВП. "Свобода" обіцяє виборцям підтримувати україномовне книговидання, кінематограф, аудіо- та відеопродукцію, програмне забезпечення. "Європейська Солідарність" виступає за збереження і відновлення пам'яток, а також підтримку локальних і національних культурних проектів. У наданому нам уточненні представники партії "Голос" зазначили свій намір розбудовувати мережу сучасних культурних центрів по всій країні.

У партій трапляються й інші ідеї щодо розвитку культури. "Слуга народу" пропонує розробити державні програми системних контактів з українськими діаспорами, а "Батьківщина" – прийняти закон про меценатство.

Також варто зазначити, що є політичні сили, які у своїх програмах на сайті ЦВК взагалі не мають позиції щодо культурної політики. Це, зокрема, "Самопоміч", "Сила і честь", "Радикальна партія" та "Українська стратегія".

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Розвиток туризму

Відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації, за 2017 рік Україна отримала доходів від туризму на суму 1,261 млрд доларів. Попри це, туристична галузь формує лише 1,5% ВВП України. Цікаво, що у світовому ВВП галузь туризму займає понад 10%.

Попри очевидну потребу збільшення частки туризму в економіці України, на жаль, політичні партії в текстах своїх програм практично не згадують цю сферу. Тільки в уточненнях своїх передвиборчих штабів окремі політичні сили таки висловили окремі думки з цього приводу. Так, у "Європейській солідарності" повторили обіцянку і президентської програми Петра Порошенка про ціль забезпечити Україні місце в десятці європейських країн за рівнем відвідуваності. Для цього політсила пропонує стратегію розвитку внутрішнього і зовнішнього туризму, що передбачатиме створення транспортної та готельної інфраструктури та активізації навколо туристичних об'єктів малого та середнього бізнесу. Партія "Голос" у свою чергу, вважає у своїх уточненнях за доцільне організувати систему поїздок школярів з одних регіонів України в інші. На думку цієї політичної сили, це посилить зв'язки між різними регіонами.

Підтримка молоді

"Європейська Солідарність" у своїй програмі узагальнено зобов'язується посилити можливості молоді для освіти, працевлаштування і розвитку за підтримки прозорих державних програм. Ще більш декларативно висловлює свої погляди на молодіжну політику "Самопоміч": "…щоб молодь мала всі можливості для старту успішної кар'єри…".

Питання фінансової підтримки молоді представлені в окремих програмах. Так, "Батьківщина" обіцяє розпочати щедру програму довгострокового банківського мікрокредитування молодим підприємцям для всіх типів бізнесу в обсязі до 100 000 доларів, причому без застави, на основі обов'язкового страхування ризиків та під 3% річних. "Свобода", у свою чергу, зобов'язується забезпечити дешеві державні кредити на житло для молодих сімей, а "Радикальна партія" – створити програми доступного житла для молоді. Також політична сила Олега Ляшка згадує за молодь і в контексті потреби відродження сіл:

Коли в кожному селі буде агропереробка, хлібний, ковбасний завод – тоді у селян буде робота, до села повернеться молодь, життя і дитячий сміх.

Окремі партії обіцяють надавати гарантії першого робочого місця для молоді після завершення навчання шляхом надання фінансових пільг підприємцям за таких працівників. Цю ідею підтримують "Батьківщина" та "Опозиційний блок". Останні, зокрема, згадують в програмі і конкретний фінансовий механізм: молодий фахівець до 27 років не повинен платити податок на дохід фізичних осіб, а роботодавець – не платить за цього працівника соціальний внесок.

"Громадянська позиція" в уточненнях свого виборчого штабу надала дві тези щодо молодіжної політики. По-перше, в уточненнях партії зазначено, що новими пріоритетами бюджетного фінансування повинні стати державні програми пропагування здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту". По-друге, "Громадянська позиція" обіцяє щороку коштом держави відправляти найкращих студентів-випускників на навчання до провідних університетів світу".

Відповідно до штабних уточнень, розвиток молодіжного спорту є важливим і для "Європейської Солідарності". У партії, зокрема, зазначили, що, на їх думку, будівництво спортивних та дитячих майданчиків має бути обов'язком будівельних інвестиційних компаній при спорудженні житлових кварталів.

Традиційно трапляються також політичні сили, яку у своїх програмах на сайті ЦВК взагалі не мають позиції щодо молодіжної політики. Це "Голос", "Опозиційна платформа", "Сила і честь", "Слуга народу" та "Українська Стратегія".



Що обіцяють партії молодому поколінню / Інфографіка ГО "Центр UA"

Як висновок, можна зазначити, що далеко не всі партії враховують проблематику культури, туризму та молоді у своїх програмах, а навіть згадування цих питань не дає конкретного уявлення про те, що партії планують змінити в цих сферах. Такими чином, це вкотре підтверджує тезу про те, що українським політичним партіям варто більш ретельно готувати тексти своїх політичних програм. Але що привчити їх до "акуратності" при написанні своїх політичних програм, виборцям варто більш прискіпливо вивчати їх зміст, роблячи на його основі відповідні висновки про тих чи інших політиків.

Автор: Ігор Мошенець, аналітик ГО "Центр UA"

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