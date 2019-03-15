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      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским

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      Был в составе Украины – плати!
      Был в составе Украины – плати! / Україна реалії

      Нижний спикер Володин ухнул креативом. Он предложил обязать Украину компенсировать ущерб Крыму, за то время пока аннексированный Россией полуостров находился в составе Украины.

      Этой ценной мыслью Володин поделился на совместном заседании Совета Госдумы и "госсовета Крыма".

      В зале раздались аплодисменты. Еще бы! Сама мысль получить с кого-то денег и тотчас украсть греет карман и душу крымских властных халявщиков. Даже если эта идея не имеет никаких шансов стать реальностью. И так уже упали на Россию – пятый год Крым сидит на шее у российского бюджета, высосав оттуда под триллион рублей. Конца-края этой чмокающей соске не видно – обобрали половину страны ради Крыма.

      "Ума палата" Володин руководствуется вполне российскими, внутренними, конкретными понятиями. Ограбить кого-то, а потом поняв, что мало взял, вернуться и еще раз хорошенько проверить карманы – все ли забрал, не забыл ли чего.

      Как, например, поступила "Роснефть" с Евтушенковым? Сначала у него отобрали "Башнефть", а затем еще "Роснефть" получила с Евтушенкова 100 млрд рублей в качестве "возмещения убытков". Причем, получила при посредничестве "папы" Путина. Как же без национального "смотрящего"!

      Так что креатив Володина, если кого и удивит, то только в мире. А в России к такому подходу привычные. Но все равно смешно.

      Читайте также: Пусть МИД России общается с Януковичем, а не с Украиной

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Публікації Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: Telegram
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