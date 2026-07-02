"Путіна просто знесуть": який крок диктатора може стати фатальним

Паливна криза та удари по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше тиснуть на економіку Росії. Водночас Путін має обмежений простір для маневру: нова масштабна мобілізація може спровокувати внутрішній бунт, а застосування тактичної ядерної зброї загрожує втратою підтримки Китаю.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, який крок може стати для російського диктатора фатальним. За його словами, якщо Кремль і далі затягуватиме війну, а Україна продовжить удари по енергетичній інфраструктурі, Москва ризикує поступово втратити контроль над регіонами.

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Нова мобілізація може спровокувати внутрішній бунт

У Кремля майже не залишилося безпечних способів посилити війну. Додатковий набір людей до армії вдарить по тих, кого влада досі намагалася тримати осторонь бойових дій, і може різко змінити настрої всередині Росії. У такій ситуації невдоволення здатне вийти за межі звичних скарг на економіку чи дефіцит пального.

Варіанта збільшувати мобілізаційні кроки у Путіна немає. Такої опції бути не може. Це дуже швидко викличе протест, і його просто знесуть разом із його клікою – у результаті внутрішнього бунту,

– наголосив Безсмертний.

Не дає диктаторові свободи дій і залежність від Китаю. Спроба перейти до ядерної ескалації означала б для Москви втрату чи не останнього впливового партнера, який підтримує економічні зв'язки з Росією та допомагає їй витримувати західний тиск.

Застосування тактичної ядерної зброї неможливе, тому що це означатиме повну втрату будь-якої співпраці з Китаєм,

– пояснив історик, політик та дипломат.

Нинішня ситуація дедалі більше нагадує останні роки війни СРСР в Афганістані. Тоді падіння цін на нафту обвалило доходи держави, яка вже не могла досягти поставлених військових цілей. Тепер подібний тиск створюють удари по нафтопереробних заводах, які поступово позбавляють російську економіку ресурсів для продовження війни.

Паливний дефіцит може розхитати контроль Москви

Удари по російських нафтопереробних заводах поступово позбавляють Кремль можливості підтримувати війну без дедалі відчутніших наслідків для самої Росії. Подібно до того, як падіння нафтових доходів послаблювало Радянський Союз під час війни в Афганістані, нинішні проблеми з переробленням б'ють по економічній основі російської системи.

У Путіна зараз є два шляхи: сісти за стіл переговорів і шляхом їх затягування продовжити життя Росії або й далі вести війну, поки Україна реалізовує свої тактичні інструменти,

– пояснив Безсмертний.

Якщо ситуація не зміниться, запасу міцності Росії, за його оцінкою, може вистачити приблизно на рік-півтора. Після цього економічна криза здатна перейти у політичну, а окремі регіони почнуть дедалі частіше діяти у власних інтересах, не чекаючи рішень із Москви.

Одним із перших проявів такого процесу може стати небажання національних республік ділитися пальним з іншими частинами федерації. Регіони, які мають власне виробництво, намагатимуться залишати ресурс у себе, посилюючи дефіцит в інших областях.

Навіщо Татарстану постачати бензин в інші республіки? Так само Чечні – навіщо їм ставати заручниками цієї ситуації? Цей процес почне розхитувати всю систему,

– наголосив історик, політик та дипломат.

Такі кроки означатимуть, що федеральний центр утрачає здатність керувати розподілом критичних ресурсів. У перспективі це може підштовхнути національні утворення до відмови підтримувати війну Москви й запустити значно ширший процес розпаду російської держави.

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